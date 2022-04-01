Итоги республиканских соревнований по пожарно-спасательному спорту

На базе учебно-тренировочного полигона в Якутске прошли Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди огнеборцев Якутии. В программе соревнований комплекс приёмов, применяемых в практике тушения пожаров и спасения людей, как в индивидуальном, так и в групповом зачёте. Около 80 спортсменов из 8 команд боролись за победу в следующих дисциплинах: «штурмовая лестница» и подъем в окно 4 этажа (мужчины), 100 метровая полоса с препятствиями и боевое развертывание.

«Современные условия службы, сложная оперативная обстановка требуют от сотрудников регионально управления МЧС России высокой боевой готовности, физического совершенства и выносливости. Поэтому в Главном управлении физической и профессиональной подготовке пожарных уделяется особое внимание», — прокомментировал Максим Денисов, начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Одна из наиболее зрелищных дисциплин этого вида спорта — подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. Спортсмену необходимо с лестницей в руках добежать до учебной башни и подняться по ее фасаду в окно четвертого этажа. В этом виде соревнований решающими могут стать сотые доли секунды. Эмоции болельщиков были на пределе, в финальном забеге Куприянов Илья и Голоков Виталий шли «лестница к лестнице», не уступая друг другу. Примечательно, что соперники в жизни боевые товарищи и вместе несут службу в 4 пожарно-спасательной части г. Якутск.

Каждый этап соревнований требовал от участников продемонстрировать свою выносливость, ловкость, силу и быстроту. По итогам соревнований в командном зачете одержали победу сотрудники 5-го отряда Федеральной противопожарной службы г. Якутск, с небольшим отрывом на втором месте команда Усть-Алданских огнеборцев, завершает тройку лидеров команда Специализированной пожарно-спасательной части г. Якутск.

В личном зачете лидером среди женщин по штурму в окно учебной башни стала Бурнашева Уйгулана, работница Республиканской пожарной охраны из Усть-Алданского района, на втором месте Варламова Матрена из Мегино-Кангаласского района и бронза у Доманиной Кристины из Хангаласского района.

Среди мужчин одержал победу Голоков Виталий, на втором месте его коллега Куприянов Илья и на 3-м Сергеев Тимофей из 40-гоотряда Республиканской пожарной охраны.

В преодолении стометровой полосы с препятствиями на первом месте Бурнашева Уйгулана, на втором Луковцева Алена из Чурапчинского района и на третьем Доманина Кристина.

Среди мужчин лидером стал Илья Куприянов, за ним следует Колесов Давыд из Мегино-Кангаласского района и на 3-м Голоков Виталий.

Отличные результаты по боевому развертыванию продемонстрировали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, серебро получили Хангаласские пожарные, а на третьем месте команда огнеборцев из Намского района.

«Благодарим и поздравляем участников соревнований! Желаем новых успехов, достижений и побед! По лучшим результатам в ближайшие дни будет формироваться команда Якутии, для участия в межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту», — заключил Максим Владимирович.