За выходные были задержаны 19 пьяных водителей

С 20 по 22 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия, где были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 19 водителей, находившихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по ст. 12.8. КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет.

Два водителя привлечены по ст. 264.1. Уголовного кодекса РФ, а это значит, данные водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно и наказание за это предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч либо лишение свободы на срок до двух лет, либо исправительные работы.