Итоги реализации нацпроекта «БКД» в Якутии

В текущем году дорожные работы проводились на 11 региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Работа велась на 23 объектах с учетом экономического и социального развития районов республики.

В рамках НП «БКД» до конца года по капитальному ремонту и ремонту планируется ввести в эксплуатацию 221 км на участках автомобильных дорог регионального значения «Нам», «Амга», «Умнас», «Анабар», «Яна», «Мюрю», «Хатассы», «Бетюн», «Уолба-Булун», «Харбалах» и «Оймякон».

Для республики одним из значимых событий стал капитальный ремонт дороги до отдаленного села Хатырык – родины видного государственного и партийного деятеля Максима Кировича Аммосова. Асфальт уложен на участке протяженностью 18,5 км, установлены автобусные остановки, водостоки и наружное освещение, обустроены пешеходные переходы и тротуары. В целом реализованный проект носит социальный характер, поскольку новая дорога послужит на благо жителей села Хатырык и еще четырем близлежащим транзитным поселениям.

На автодороге «Умнас» в общей сложности отремонтировано 38,7 км, в том числе уложен асфальт протяженностью 21,5 км. Здесь важно отметить, что дорожники справились с задачей и досрочно сдали участок км 76 – км 92. Отмечаются участки по наибольшей протяженности проведенных ремонтных работ на автодорогах «Яна» с приведением в нормативное состояние 33,7 км, «Анабар» – 26 км и «Харбалах» – 20,5 км.

В Якутии ежегодно наращивается масштаб дорожных работ в рамках реализации регионального и национального проектов. Как итог, введены в эксплуатацию сотни километров автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения. Теперь важно сохранить их в нормативном состоянии. Для решения этой задачи впервые в республике установлен автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге «Умнас». С учетом капитального ремонта участка автодороги на месте его размещения, протяженность объекта составила 900 м.

Особое внимание в текущем дорожном сезоне уделялось монтажу уличного освещения вблизи населенных пунктов. В этом году общая протяженность опор наружного освещения составит 25,6 километров с охватом 10 поселений. В селе Бетюнь в Амгинском улусе реализован один объект в рамках контракта жизненного цикла. Также для обеспечения безопасности дорожного движения на отремонтированных участках установили 2041 дорожных знаков, 34 автобусных остановки, 15022,5 п.м. барьерных ограждений, 4516 сигнальных столбиков и нанесено дорожной разметки 162412 метров.

В республике за последние четыре года проведена большая работа по увеличению комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с 53 до 152 единиц. Благодаря принятым мерам, удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Например, с 2017 года по 2020 год количество ДТП снизилось на 30,6% (с 1004 до 697), число погибших – 21,5% (со 112 до 88) и раненых – 31,5% (с 1312 до 900). В настоящее время в сравнении с аналогичным периодом прошлого года также имеется тенденция снижения показателей на 2,4%, 26,2% и 1,2%.

Таким образом, в республике намерены добиться ключевого показателя национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года, сократив тяжесть последствий ДТП в 3,5 раза в сравнении с показателями 2017 года.