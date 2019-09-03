Итоги работы гордумы

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах первого года работы столичных депутатов четвертого созыва.

За это время Гордума провела 9 сессий, 125 заседаний постоянных комиссий по всем направлениям деятельности муниципальной власти, рассмотрела 348 вопросов. Среди наиболее важных нормативно-правовых актов, принятых ЯГД, следует отметить утверждение новой редакции стратегии социально-экономического развития ГО «город Якутск» на период до 2032 года.

Вопросы присутствовавших журналистов касались наиболее острых для жителей Якутска тем. Так, объясняя проблему с вывозом мусора и непростых взаимоотношениях между региональным оператором «Якутскэкосети» и МУП «Жилкомсервис», Альберт Никандрович пояснил, что ввиду изменений федерального законодательства городские власти лишены каких-либо полномочий. Фактически они могут лишь определять места установки мусорных контейнеров. Тем не менее, не имея возможности повлиять на ситуацию самостоятельно, они ведут активную работу с министерством ЖКХ для того, чтобы разрешить мусорный кризис.

Поднимался вопрос и о директоре «Жилкомсервиса», действующем депутате ЯГД Андрее Лебедеве. Председатель Гордумы заявил, что оснований для лишения его депутатских полномочий нет, поскольку нет судебного приговора о его вине.

Прокомментировал Альберт Никандрович и ранее озвученное главой Якутска Сарданой Авксентьевой предложение о ликвидации контрольно-счетной палаты г. Якутска и передачи ее полномочий счетной палате республики. Причина – экономия средств на содержание палаты. Однако, по мнению председателя ЯГД, КСП с лихвой окупает расходы на себя, возвращая в ходе выявления нарушений в разы больше средств. Так, за период с 2016 по первое полугодие 2019 года в результате работы контрольно-счетной палаты столицы было выявлено нарушений на 896 миллионов рублей и на 445 миллионов нарушений устранено.