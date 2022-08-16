Итоги рабочего визита Михаила Мишустина

15 августа 2022 года Якутию посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Столицу республики также посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В ходе посещения IT-парка Якутска Михаил Мишустин подчеркнул, что Якутия демонстрирует лидерство в цифровой индустрии. Это является высокой оценкой эффективной работы, которая проводится главой республики Айсеном Николаевым за время руководства регионом.

Наряду с этим, было отмечено, что Якутия также лидирует среди дальневосточных регионов по объему ВРП, вводу жилья, приросту населения и другим показателям социально-экономического развития.

За время пребывания правительственной делегации в Якутии были проведены совещания по различным отраслям. Так, совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса Якутии прошло под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексея Ересько. На совещании были рассмотрены вопросы дополнительного финансирования программы по переселению из аварийного жилищного фонда, формирования комфортной городской среды, капитального ремонта многоквартирных домов, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и пр. В ходе совещания Координатор Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по Дальневосточному федеральному округу, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев задал вопрос о ходе реализации механизмов по поддержке строительных организаций в соответствии с постановлением правительства России №1315 от 09.08.2021 г., а также внес предложения по расширению программы дальневосточной ипотеки: увеличение предельной суммы по этой программе до 9 млн рублей в связи с существенным повышением цен на рынке жилья с повышением возрастных рамок до 45 лет и продления срока реализации программы до 2030 года.

В целом итоги рабочего визита правительственной делегации можно оценить как очень благоприятные для региона. Глава региона Айсен Николаев озвучил все имеющиеся вопросы, требующие решения на федеральном уровне и получил должную поддержку. По всем этим вопросам даны поручения о рассмотрении и оперативном решении.

Так, премьер России дал поручения проработать вопрос выделения дополнительных средств на завершение строительства республиканского онкодиспансера, рассмотреть вопрос софинансирования из федерального бюджета строительства школы-интерната в с. Ытык-Кюель, изучить медицинские проекты якутских IT-компаний Минздраву России. Также Михаил Мишустин поставил задачу вдвое сократить в стране площадь лесных пожаров, определить приоритетные для строительства объекты инженерной защиты от подтопления.