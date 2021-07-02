Итоги промежуточного розыгрыша призов Акции «Путешествуй с нами и получай призы»!

Сегодня, 2 июля 2021 года, состоялся промежуточный розыгрыш призов Акции «Путешествуй с нами и получай призы»!

Розыгрыш проведен в прямом эфире Инстаграм аккаунта @ooo_lena_trans 2 июля в 15.00.

Разыграны призы: планшет, Airpods, бензопила, сертификат на бесплатный безлимитный проезд в навигацию 2021г. на теплоходе « В.Рукавишников», сертификат на 10 поездок на катере «Марлин» в навигацию 2021 года, ветровка с логотипом АО «АК «ЖДЯ», футболка с бейсболкой с логотипом ЖДЯ, фирменный подстаканник АО «АК «ЖДЯ», плед и др.

Поздравляем победителей промежуточного розыгрыща!

ФИО Номер купона Выигрыш

1.Горохова Анфиса 002988 Футболка. Бейсболка ЖДЯ

2. Золотюк А.А. 002335 Термокружка ЖДЯ

3. Романова Анастасия 002297 Подстаканник ЖДЯ

4. Кокорева С.А. 001359 Плед с символикой ЖДЯ

5. Григорьева Айта 002147 Ветровка с символикой ЖДЯ

6. Свиноюбоев Р.Н. 006491 Сертификат ООО «Лена-Транс» на

10 поездок на катерах «Марлин»

7. Антонова А.Н. 001140 Сертификат на бесплатный

Безлимитный проезд на т/х В. Рукавишников

8. Петрова А.И. 004808 Бензопила

9. Леонова Л.В. 005041 Наушники Airpods

10. Никифорова Н. 006581 Планшпет Samsuhg

Уважаемые победители! В ближайшее время с вами свяжется специалист компании и расскажет, в какие сроки и где Вы сможете забрать свой выигрыш.

Для получения выигрыша Вам необходимо при себе иметь паспорт и купон, а также иметь подписку на аккаунт Инстаграм @ooo_lena_trans, @rwyakutia

Выдача призов будет производиться в Представительстве АО “АК “ЖДЯ” по адресу: г. Якутск. пр. Ленина.4/2, каб. 509.

В случае отсутствия возможности получить приз лично в офисе Представительства АО “АК “ЖДЯ” призы могут быть отправлены победителю Почтой России при условии предоставления почтового адреса.

Призы хранятся у Организаторов в течение 30 дней с момента проведения розыгрыша. Невостребованные призы остаются у Организаторов и будут разыграны в следующих розыгрышах Акции “Путешествуй с нами и получай призы”

Невыигравшие купоны примут участие в следующем розыгрыше, который состоится 30 июля 2021 года и будет посвящен предстоящему Дню железнодорожника. 30 июня будут разыграны планшет, наушники Airpods, набор инструментов, сертификаты на проезд на теплоходе “В. Рукавишников”, СВП “Хивус”, Сертификат на проезд в поезде по маршруту Нижний Бестях – Владивосток — Нижний Бестях и многое другое.

Если вы еще не успели стать участником розыгрыша, то у вас впереди целый меяц. Для участия в акции необходимо воспользоваться услугами ООО «Лена-Транс» и мультимодальными перевозками АО «АК «ЖДЯ», включающими проезд железнодорожным транспортом и трансфер от/до ж.д. вокзала до/от города Якутска, а также подписаться на страницы @ooo_lena_trans, @rwyakutia в приложении Инстаграм.

Результаты розыгрыша будут опубликованы страницах @ooo_lena_trans, @rwyakutia и на сайте АО «АК «ЖДЯ www.rw-y.ru.

Следующий промежуточный розыгрыш состоится 30 июля 2021 года ко Дню железнодорожника. Финальный розыгрыш состоится 15 декабря 2021 года. Главный приз – автомобиль УАЗ Хантер. Спешите выиграть главный приз!

Подробно о правилах проведения акции можно узнать на сайте www.rw-y.ru в разделе «Информация», на страницах @ooo_lena_trans, @rwyakutia в приложении Инстаграм или отсканировав QR-код.

Желаем удачи!