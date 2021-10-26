Итоги PRO MODELS на самом масштабном fashion мероприятии России 🤩👏

Как известно, модельное агентство PRO MODELS приняло участие на самом масштабном fashion мероприятии в России — Mercedes-Benz Fashion Week Russia – об этом сообщается в их инстаграм аккаунте.

Итоги впечатляют:

1. Модели PRO MODELS попали в глянцевые журналы, такие как VOGUE и L’OFFICIEL.

2. Светлана Габайдулина открыла показ коллекции ABZAEVA.

3. На показе дизайнера ABZAEVA единственным молодым человеком был отобран Хорошев Глеб из большого количества моделей на кастинге.

4. Сандаара Шарина участвовала на рекордном количестве показов, у 8 именитых дизайнеров и открыла показ бренда AL KAFTAN.

5. Модели PRO MODELS получили приглашения на участие в зарубежных показах, ждём открытия границ. На каких именно сказать не можем, соблюдаем условия конфиденциальности.

6. Лилия Иванова и Светлана Габайдулина на показе Sasha Gapanovich были замечены местным телеканалом и были приглашены на одну передачу, но в связи с отъездом в Якутск присутствовать не получилось.

7. Помимо деятельности на неделе моды, модели посещали кастинги в международные модельные агентства и съемки для местных брендов.

8. Модели приняли участие у 10 самых сильных дизайнеров России.

9. Модели PRO MODELS получили много хвалебных отзывов и предложений о сотрудничестве от дизайнеров, визажистов, стилистов и брендов одежды.

Поздравляем с грандиозными успехами и гордимся! Ура!