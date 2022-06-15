15.06.2022
21:01
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Спорт

Итоги первых полуфиналов чемпионата ДВФО по боксу

«тгк Спортякутии представляет результаты полуфинальных боев на 15 июня:

51 кг: Василий Егоров — Ярослав Алексеев 5:0

51 кг: Николай Григорьев — Дугар Айсуев ЯП 2Р

57 кг: Михаил Варламов — Кирилл Эверстов 5:0

57 кг: Ян Алексеев — Антон Хорхонов 3:2

63,5 кг:Жусуп Баишбек — Саид Максимов 5:0

63,5 кг: Айтал Дьяконов — Влад Дормидонтов ЯП3Р

71 кг: Прокопий Яковлев — Руслан Трушников 3:2

71 кг: Илья Мелешин — Александр Александров 3:2

80 кг: Илья Кулаков — Сергей Свирида 3:2

80 кг: Игорь Никифоров — Павел Халиман 5:0

Фото: тгк Спортякутии
Источник: тгк Спортякутии

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