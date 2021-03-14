Итоги первого дня турнира Госкомобеспечения по хапсагаю

В Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялся первый день республиканского открытого турнира по борьбе хапсагай категории «А» «ТУРНИР ГОСКОМОБЕСПЕЧЕНИЯ», организаторами которого являются Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) при поддержке Государственной противопожарной службы, Службы спасения Республики Саха (Якутия), АО «Саханефтегазсбыт».

В шести весовых категориях выступили 140 участников из 27 районов, в том числе – 41 мастер спорта Республики Саха (Якутия).

Участников турнира приветствовали исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков, президент Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт», председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), мастер спорта РСФСР по якутским прыжкам, мастер спорта РФ по стрельбе из лука Александр Ким – Кимэн и главный судья первенства, судья республиканской категории Григорий Захаров.

«Хапсагай учит мужеству, стойкости, уважению к сопернику, упорству в достижении поставленных целей, воспитывает настоящий бойцовский характер. Желаю каждому участнику честной бескомпромиссной борьбы и заслуженной победы», — отметил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков.

Команду Службы спасения Республики Саха (Якутия) в весовых категориях до 85 кг, до 95 кг представили мастер спорта РС(Я) по национальной борьбе хапсагай Сергей Рожин, спасатель 3 класса аэромобильного поисково-спасательного подразделения и Леонид Стрекаловский, врио начальника отдела организации проведения газоспасательных работ и ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов, одержав по две победы каждый в четырех поединках.

По итогам первого дня состязаний абсолютным чемпионом в первенстве свыше 75 кг стал Игорь Софронеев, огнеборец ПЧ-1 по охране с. Намцы ОГПС РС(Я) №23 по МО “Намский улус (район)”, также он стал победителем в весовой категории 85 кг.

На втором месте (до 85 кг) Олег Чернов (г. Якутск), на третьем – Платон Саввинов (Верхневилюйский район), и Вячеслав Ефремов (МВД).

В категории до 95 кг победителем стал Сергей Семенов из Намского района, на втором – Семен Федоров (ГПС РС(Я)), на третьем месте – Айдар Постников (ГУ МЧС РФ по РС(Я)) и Никита Валеев (АГАТУ); в категории свыше 95 кг победу завоевал Михаил Гоголев – (ГПС РС(Я)), на втором – Евгений Алексеев (Усть-Алданский район), на третьем – Дьулустан Андреев (Нюрба) и Спартак Григорьев (ГПС РС(Я)).

В категории «ветераны» до 80 кг первое место – у Прокопия Петрова (СК «Тургэн»), второе – у Петра Барашкова (ГПС РС(Я)), третье – у Егора Пермякова (ГПС РС(Я)) и Николая Иванова (Таттинский район). В категории 90 кг победителем стал Клим Иванов (Вилюйск), на втором – Айаал Иванов (МВД), на третьем – Сергей Захаров (Мегино-Кангаласский район) и Максим Шкулев (ГПС РС(Я)). Чемпионом в категории свыше 90 кг стал Александр Румин (Намский район), второе место – у Василия Афанасьева (ГПС РС(Я)), третье – у Федора Самсонова (ГПС РС(Я)) и Василия Винокурова (Якутск).

Поздравляем победителей и с нетерпением ждем второго дня состязаний!

Смотрите прямую трансляцию турнира на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт», а также в видеохостинге «YouTube» ЦСП Триумф и “gelixmax”, в Инстаграм на странице @gkbjd_yakutia.