Итоги первого дня праймериз ЕР

По состоянию на 09:00 25 мая в республике проголосовали 6 355 человек от общего количества зарегистрированных выборщиков

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

г. Якутск Мегино-Кангаласский район Мирнинский район Хангаласский район Чурапчинский район Амгинский район Усть-Алданский район Нерюнгринский район Таттинский район Намский район

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.

Очное голосование на избирательных участках состоится 30 мая.