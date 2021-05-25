25.05.2021
10:30
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Политика

Итоги первого дня праймериз ЕР

По состоянию на 09:00 25 мая в республике проголосовали 6 355 человек от общего количества  зарегистрированных выборщиков

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

  1. г. Якутск
  2. Мегино-Кангаласский район
  3. Мирнинский район
  4. Хангаласский район
  5. Чурапчинский район
  6. Амгинский район
  7. Усть-Алданский район
  8. Нерюнгринский район
  9. Таттинский район
  10.  Намский район

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно  проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая.

Очное голосование на избирательных участках состоится 30 мая.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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