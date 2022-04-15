Итоги первого дня голосования в Алдане

Первый день голосования на досрочных выборах главы МР «Алданский район» завершился. Общее число избирателей, получивших избирательные бюллетени на досрочных выборах главы МР «Алданский район» на 20.00 часов 15 апреля 2022 г.: 1843 или 6,43% от общего числа избирателей, в т.ч. вне помещения — 145 избирателей (0,51%), сообщает тгк Центризбирком Якутии

Фото: тгк Центризбирком Якутии Источник: тгк Центризбирком Якутии

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