Итоги операции «Такси»

С 27 августа по 02 сентября 2019 года на территории Якутии сотрудниками полиции совместно с работниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики и Восточно-Сибирским управлением государственного автодорожного надзора проведен II этап межведомственной профилактической операции «Такси».

Комплекс проведенных мероприятий был направлен на усиление контроля за осуществлением пассажирских перевозок с использованием автомобильного транспорта.

В ходе проведении мероприятия обращалось особое внимание на выявление и документирование фактов осуществления перевозочной деятельности с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации с последующим принятием мер направленных на пресечение правонарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

За период операции по ст. 14.1 КоАП РФ составлено 16 административных протоколов в отношении водителей за осуществление перевозки пассажиров и багажа без соответствующего разрешения легковыми автомобилями.

Из них: в г.Якутске — 10; в Намском районе — 2; в Горном, Мирнинском, Нерюнгринском и Хангаласском районах по — 1.

Выявлено 8 фактов, где пассажиры перевозились на коммерческой основе автобусами в межрайонном сообщении без лицензии, в настоящее время по материалам дел сотрудниками Восточно-Сибирского управления государственного автодорожного надзора республики проводится проверка по ч.1 ст.14.1.2 КоАП РФ.

По линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики составлены 13 протоколов по административным правонарушениям, из них: 10 протоколов по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ за отсутствие путевого листа с отметкой о прохождении медицинского осмотра, 2 протокола по ч. 1 ст. 11.14.1. КоАП РФ за невыдачу пассажиру кассового чека или квитанции, 1 протокол по ч. 3 ст. 11.14.1. КоАП РФ за отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного транспортного средства.

За период операции с участием нелегальных перевозчиков ДТП на территории республики не зарегистрировано.

Отметим что, надзорные ведомства далее намерены проводить системную работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере пассажирских перевозок с использованием автомобильного транспорта.

Просим граждан с активной жизненной позицией сообщать о фактах правонарушения допускаемых при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по телефонам: Управление Госавтоинспекции республики тел.: 8 (411-2) 35-22-22, ГИБДД г.Якутска тел.: 127; 47-35-69, Департамент дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики тел. 8 (411-2) 508-546; Восточно-Сибирское управление государственного автодорожного надзора тел.: 8 (411-2) 45-00-32.