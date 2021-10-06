Итоги операции «Розыск»

Управлением уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно со взаимодействующими ведомствами проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

За сутки разыскано 17 преступников, из них двое значились в международном розыске.

При этом представителями якутского уголовного розыска на территории Московской области была разыскана подозреваемая в совершении мошенничества.

В целом Управление отмечает, что в ближайшее время перед судами и следственными органами предстанут преступники, которые совершили кражи, угон автотранспорта, мошенничество, причинение телесных повреждений различной степени тяжести, из которых в одном случае наступила смерть человека, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, угон автотранспорта, сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, повреждение имущества и совершение наркопреступления.

Наряду с этими оперативниками разыскано 12 граждан о поиске которых заявляли родственники и 2 потерявшихся детей.