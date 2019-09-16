Итоги операции «Фиктивная регистрация»

В целях противодействия фиктивной регистрации граждан Российской Федерации и постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, пресечения фактов «резиновых» квартир и домов с неограниченным количеством поставленных на учет на территории Республики Саха (Якутия) в сентябре т.г. проведена оперативно-профилактическая операция «Фиктивная регистрация».

За период проведения мероприятия территориальными органами МВД России на районном уровне проверено 1275 объектов жилого сектора, в том числе: 703 квартиры, 406 частных домов, 23 общежитий, 31 гостиница, 18 социальных учреждений, 94 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Всего проверено 1188 иностранных граждан и 863 гражданина Российской Федерации.

В ходе операции было задействовано 651 сотрудников полиции.

Всего выявлено 101 административное правонарушение в сфере миграции, в том числе:

— по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ – 39

— по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ – 11

— по ч.1 ст.18.9 КоАП РФ – 7

— по ч.4 ст.18.9 КоАП РФ – 21

— по ч.1 ст.19.27 КоАП РФ –22

— по ч.2 ст.19.27 КоАП РФ – 1

Сумма наложенных административных штрафов составила 240000 рублей. Из них взыскано 166000 рублей.

Принято 2 решения о сокращении срока временного пребывания на территории Российской Федерации и 7 решений об административном выдворении за пределы страны.

Проводится 21 проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», в том числе в Сунтарском районе – 1, в Вилюйском районе – 1, в Алданском районе – 1, в городе Якутске – 16, в Нерюнгринском районе – 2.