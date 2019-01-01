Итоги народного голосования: назван самый уважаемый президент Якутии!

4 марта 2019 года завершилось фантастически успешное голосование: кто самый уважаемый и любимый экс-президент Республики Саха (Якутия)?

Пользователи интернета проголосовали в самом честном голосовании за первого президента Республики Саха (Якутии) Михаила Ефимовича Николаева!

Он набрал 37% от общего числа голосов! (56 409)

На втором месте расположился Вячеслав Штыров, а на последнем — Егор Борисов.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октёмском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Родители: Николаев Ефим Федорович и Николаева (девичья фамилия — Козлова) Мария Михайловна.

Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания Омского государственного ветеринарного института в качестве ветеринарного врача в Жиганском районе. Затем перешёл на комсомольскую работу: первый секретарь Жиганского райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола.

Член КПСС с 1963 года до её запрещения в августе 1991 года.

С 1969 по 1971 годы учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

С 1975 по 1979 гг. — заместитель Председателя Совета Министров ЯАССР.

С 1979 по 1985 гг. — министр сельского хозяйства республики.

С 1985 по 1989 гг. — секретарь Якутского обкома КПСС, курировал вопросы агропромышленного комплекса.

В декабре 1989 г. был избран Председателем Президиума Верховного Совета ЯАССР.

В апреле 1990 г. избран Председателем Верховного Совета республики. Депутат Верховного Совета ЯАССР IX—XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва.

20 декабря 1991 г. избран первым Президентом Якутии, получив 76,7 % голосов избирателей. 16 января 1992 года М. Е. Николаев одновременно возглавил и правительство республики. 27 декабря 1991 года Якутская-Саха Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Саха (Якутия).

В 1996 году переизбран на второй срок, набрав 58,96 % голосов избирателей.

В данный момент Михаил Ефимович является Государственным советником Республики Саха (Якутии).

Награды и звания

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000)

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1996)

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008)

Орден Трудового Красного Знамени (1973)

Орден Дружбы народов (1986)

Медаль «В память 1000-летия Казани» (2008)

Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)

Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1985)

Орден «Полярная Звезда» (2007)

Благодарность Президента Российской Федерации (2013)

Звание «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР» (1987)

Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (2002)