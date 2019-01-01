Итоги народного голосования: назван самый уважаемый президент Якутии!

4 марта 2019 года завершилось фантастически успешное голосование: кто самый уважаемый и любимый экс-президент Республики Саха (Якутия)?
Пользователи интернета проголосовали в самом честном голосовании за первого президента Республики Саха (Якутии) Михаила Ефимовича Николаева!
Он набрал 37% от общего числа голосов! (56 409)
На втором месте расположился Вячеслав Штыров, а на последнем — Егор Борисов.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октёмском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Родители: Николаев Ефим Федорович и Николаева (девичья фамилия — Козлова) Мария Михайловна.
Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания Омского государственного ветеринарного института в качестве ветеринарного врача в Жиганском районе. Затем перешёл на комсомольскую работу: первый секретарь Жиганского райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола.
Член КПСС с 1963 года до её запрещения в августе 1991 года.
С 1969 по 1971 годы учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.
С 1975 по 1979 гг. — заместитель Председателя Совета Министров ЯАССР.
С 1979 по 1985 гг. — министр сельского хозяйства республики.
С 1985 по 1989 гг. — секретарь Якутского обкома КПСС, курировал вопросы агропромышленного комплекса.
В декабре 1989 г. был избран Председателем Президиума Верховного Совета ЯАССР.
В апреле 1990 г. избран Председателем Верховного Совета республики. Депутат Верховного Совета ЯАССР IX—XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва.
20 декабря 1991 г. избран первым Президентом Якутии, получив 76,7 % голосов избирателей. 16 января 1992 года М. Е. Николаев одновременно возглавил и правительство республики. 27 декабря 1991 года Якутская-Саха Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Саха (Якутия).
В 1996 году переизбран на второй срок, набрав 58,96 % голосов избирателей.
В данный момент Михаил Ефимович является Государственным советником Республики Саха (Якутии).
Награды и звания
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1996)
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008)
- Орден Трудового Красного Знамени (1973)
- Орден Дружбы народов (1986)
- Медаль «В память 1000-летия Казани» (2008)
- Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
- Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1985)
- Орден «Полярная Звезда» (2007)
- Благодарность Президента Российской Федерации (2013)
- Звание «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР» (1987)
- Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (2002)