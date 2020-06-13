Итоги мониторинга в Якутске 13 июня

В целях принятия дополнительных мер по недопущению распространения на территории городского округа «город Якутск» коронавирусной инфекции глава Якутска Сардана Авксентьева подписала 10 июня 2020 года распоряжение № 862р, согласно которому в субботу 13 июня предприятия оптовой и оптово-розничной торговли приостановили работу для проведения дезинфицирующих мероприятий.

Сегодня сводная группа оперативного штаба города Якутска по противодействию распространению коронавирусной инфекции осмотрела 10 торговых объектов, во время рейда составлен 1 акт по выявленным нарушениям правил действующего режима повышенной готовности.

Всего в городе 8 оптовых и оптово-розничных баз. Они находятся по ул. Чернышевского, 66, Чернышевского, 80, Чернышевского, 80/5, Чернышевского, 98, Труда, 4, Труда, 8, Билибина, 6/2, ул. 50 лет Советской Армии, 33/2.

«Сегодня осмотрели учреждения оптовой и оптово-розничной торговли. Все предприятия закрыты, исполняют распоряжение главы. Нелегальные торговцы фруктами с транспортных средств возле базы на Труда, 4 тоже приостановили работу. Составлен акт в отношении кафе «Bistro» по адресу 202 мкр.,корпус 11/4в, который не только не приостановил деятельность во время действия режима повышенной готовности, но и допустил скопление граждан», — сообщилпредседатель Административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов.

Рейдовые мероприятия по городским организациям проводятся ежедневно на предмет соблюдения обязательного масочного режима, организации социального дистанцирования для покупателей, дезинфекции и санитарной обработки, наличия средств индивидуальной защиты у работников, разделительной разметки на полу и исполнения других ограничительных мероприятий в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Всего за время проведения мониторинга городских организаций осмотрено 1207 объект, из них на местах выявлены те или иные нарушения правил действующего режима повышенной готовности в 493 случаях. Проведено 291 профбесед с сотрудниками организаций, составлен 205 акт, из них 186 направлено в Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).