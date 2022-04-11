В Якутске подвели итоги молодёжного фестиваля «Muus uSTAR», который проходил с 21 по 26 марта 2022 года. В этом году на площадке фестиваля молодёжные команды выиграли федеральные гранты на общую сумму свыше 5 млн рублей на свои проекты.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев, фестиваль Muus uSTAR задумывался как образовательный форум, который поможет молодёжи республики проявить себя и перенять опыт у ведущих экспертов.

«Мы смогли создать уникальную площадку для самореализации молодёжи и путёвку для дальнейшего развития их потенциала. Второй год подряд в фестивале принимают участие тысячи молодых якутян, которые показывают свои таланты. Во время фестиваля прошли мастер-классы, конкурсы, дискуссии и выставки с участием экспертов. Наша молодёжь получила новые навыки в кинематографии, дизайне, науке, IT-сфере, журналистике, киберспорте и в других сферах. Всё это стало возможно благодаря совместной работе всех ведомств, районов, организаций и самой молодёжи», – сказал премьер Якутии Андрей Тарасенко и вручил организаторам каждого мероприятия в рамках фестиваля благодарственные письма.

В рамках фестиваля Росмолодёжь второй раз провела всероссийский конкурс проектов. По итогам конкурса 11 команд из Якутии получили федеральные гранты на общую сумму свыше 5 млн рублей. Всего на конкурс было подано порядка 80 заявок. Все проекты, получившие грантовую поддержку, являются социально ориентированными и будут реализованы в ближайшее время.

Отметим, что в 2021 году на грантовом конкурсе из порядка 40 проектов выявлены 10 победителей. Общая сумма грантов тогда составила порядка 3 млн рублей. Все проекты успешно реализованы. Так, например, инициатор проекта «Цифровая репрезентация культурного наследия долган» Николай Захаров использовал средства гранта на создание фото-видео контента о традициях и обрядах долган, разработку электронного русско-долганского словаря.

В этом году фестиваль собрал свыше 18 тысяч человек в очном формате и более 200 тысяч – онлайн, включая телемосты из других регионов Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Крыма.

Напомним, программа фестиваля проходила по 13 тематическим трекам: «Кинематограф и искусство», «Мода», «Танцевальный квартал», «Спорт», «Журналистика и блогинг», «Музыка Якутии», «Мультипликация и анимация», «Молодой бизнес», «Digital и IT», «Молодой ученый», «EGS», «Киберспорт», «Литература».

Организаторами мероприятия выступили Правительство Республики Саха (Якутия) и Росмолодёжь. Генеральный партнёр фестиваля – компания «Эльгауголь», партнёры – Авиакомпания «Якутия», Транснефть. Информационные партнёры – МУЗ-ТВ, Rutube, ВКонтакте.