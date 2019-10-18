Итоги Молодежного Карьерного Форума — 2019

17 октября в г. Якутске прошел Молодежный Карьерный Форум — 2019, собравший в Историческом парке «Россия – Моя история» лучшие решения в сфере трудоустройства и профессиональной ориентации для школьников и молодежи. На информационно-деловой секции Форума свои вакансии представили 25 организаций, в профориентационной секции было представлено 40 выставочных мест образовательных организаций высшего и среднего образования. Интерактивная программа состояла из 3 тематических секций, на которых вниманию посетителей были представлены более 10 рабочих площадок, в том числе интереснейшие презентации предприятий, практикумы и ассессмент. Около 7000 человек стали участниками Форума и получили в этот день 9325 государственных услуг.

Организаторами Молодежного карьерного форума-2019 выступили Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Центр занятости населения города Якутска, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Молодёжная биржа труда «Импульс», при содействии окружной администрации города Якутска, исторического парка «Россия – моя история», Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Арктического государственного института культуры и искусств. Этой осенью Форум традиционно собрал в историческом парке и представил широкому кругу школьников и молодежи лучшие решения и инициативы для трудоустройства и профессиональной ориентации, необходимые им для успешной адаптации к быстро меняющимся условиям в сфере образовательных услуг и рынка труда.

На Форуме в информационно-деловом блоке особое внимание уделялось новым карьерным возможностям молодежи и профориентационному тестированию. Свои вакансии представили 25 организаций, среди которых: АО «Полюс Алдан», ПАО Селигдар( АО Золото Селигдара), АО ХК «Якутуголь», АО Южно Верхоянская Горнодобывающяя компания, ООО УК «Колмар», ОАО «Ленское Объединённое Речное Пароходство» и др. Работодатели выставили свыше 700 вакансий на рабочие места в сферах промышленности, IT, сервиса, транспорта, связи. В этот раз ключевой темой стали профессиональные консультации работодателей. В рамках стендовой сессии свыше 2000 молодых граждан получили возможность лично пообщаться с представителями различных компаний, узнать об открытых вакансиях, стажировках и программах набора молодых специалистов, а также заполнить анкеты и оставить резюме для дальнейшего взаимодействия.

В профориентационной секции работал банк вакансий службы занятости, велась работа психологов по оказанию помощи в составлении резюме, проводились консультации социальных партнёров: центра «Мой Бизнес», государственной инспекции труда РС(Я), библиотеки им. В.Г. Белинского. Новые возможности и практики в области карьер на Дальнем Востоке были представлены на площадке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке «Работа на Дальнем Востоке», которую посетили около 200 человек.

36 образовательных организаций представили на Форуме свои мастер-классы и познакомили школьников с перечнем профессий, формами и графиком обучения, требованиями к уровню образования. Для граждан, желающих пройти профессиональные курсы, а также повысить квалификацию и получить дополнительное образование, работала площадка 8 учебно-производственных комбинатов.

В деловую программу Форума также вошли психологический практикум «Что такое копирайтинг и с чем его едят», а для участников чемпионата «Абилимпикс — 2019» -практикум «Основы успешной самопрезентации».

Как и ожидалось, большое внимание аудитории привлекли выступления и панельные дискуссии в рамках интерактивной сессии с участием таких компаний, как ООО «УК Колмар», ООО «ИН14», ООО «Саюри», АО «Полюс Алдана», Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которые провели презентации, где молодежь могла познакомиться с особенностями рынка труда в различных отраслях экономики, отработать технологии успешного трудоустройства, пообщаться со спикерами и задать интересующие вопросы. Презентации посетили свыше 400 человек.

Для молодежи, имеющей юридическое образование, состоялся ассессмент с работодателями, где были проведены собеседования и практические кейсы для трудоустройства молодежи на наиболее востребованные на рынке труда города и республики компетенции. 12 человек приняли участие в ассессменте с такими предприятиями, как ООО «Майтона», Следственное управление МВД по РС(Я), АО «Аэропорт Якутск», ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РС(Я), Якутский городской суд Республики Саха (Якутия).

Молодежный Карьерный Форум вносит весомый вклад в решение вопросов занятости молодежи, знакомит с последними тенденциями рынка труда, демонстрирует карьерные и профориентационные возможности для школьников и молодежи, влияет на формирование жизненных стратегий, способствует реализации навыков молодежи, саморазвитию, завязыванию полезных связей для перспектив личностного и профессионального роста.