Итоги Международного фестиваля сказителей олонхо

III Международный онлайн-фестиваль сказителей «По зову Земли Олонхо» состоялся под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В фестивале приняли участие 10 регионов и стран: Монгольская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Хакасия, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Башкортостан, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия). Это 44 участника, 22 из которых — участники из других регионов и стран, и 22 участника из Якутии. В том числе 10 молодых исполнителей. Победителями и призерами фестиваля стали: Взрослые. 36 — 80 лет: Гран-при — Церендаваа Дашдорж, Монгольская Народная Республика Лауреат — Иванов Василий Иванович–Чиллэ, Республика Саха (Якутия) Лауреат — Алмабеков Кубанычбек Касымалиевич, Кыргызская Республика Лауреат — Манджиев Батр Каруевич, Республика Калмыкия Лауреат — Группа «Алтан өв» («Золотое наследие»). Рук. Ульдзийн Батжаргал (Өлзийн Батжаргал). Монгольская Народная Республика. Члены группы: Өлзийн Батжаргал, Жаргалын Дагвасамба, Дашцоогийн Дондив, Ёндонпунцагийн Гандулам, Бэгзийн Ариу-наа, Доржийн Алтанцэцэг, Цэрмаа Номинации: Бадамсуренгийн Мягмарсурен. Монгольская Народная Республика Бабалаев Леонид Бимбаевич. Забайкальский край Сотпа Сергей Сергеевич. Республика Тыва Гайнуллина Асия Султановна. Республика Башкортостан Албычаков Вячеслав. Республика Хакасия Бальжиев Саян Юрьевич. Республика Бурятия Курманов Айдыҥ. Республика Алтай Попов Афанасий Николаевич. Республика Саха (Якутия) Дуткин Максим Ильич (Республика Саха (Якутия) Молодежь. 17 — 35 лет: Лауреат — Бегалиев Эсенбол Сарбагышович. Кыргызская Республика Лауреат – Борисов Юрий Петрович. Республика Саха (Якутия) Лауреат — Чулунов Эркул Андреевич. Республика Алтай Номинации: Тайтыков Монуне Дмитриевич. Республика Алтай Тульбер Погечi (Чебочакова Антонида Михайловна). Республика Хакасия Никифоров Виталий Витальевич. Республика Саха (Якутия) Аммосова Марфа Федотовна. Республика Саха (Якутия)

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-центр министерства кульутры и духовного развития РС(Я)

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