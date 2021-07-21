Итоги Международного фестиваля сказителей олонхо
III Международный онлайн-фестиваль сказителей «По зову Земли Олонхо» состоялся под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
В фестивале приняли участие 10 регионов и стран: Монгольская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Хакасия, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Башкортостан, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия). Это 44 участника, 22 из которых — участники из других регионов и стран, и 22 участника из Якутии. В том числе 10 молодых исполнителей.
Победителями и призерами фестиваля стали:
Взрослые. 36 — 80 лет:
Гран-при — Церендаваа Дашдорж, Монгольская Народная Республика
Лауреат — Иванов Василий Иванович–Чиллэ, Республика Саха (Якутия)
Лауреат — Алмабеков Кубанычбек Касымалиевич, Кыргызская Республика
Лауреат — Манджиев Батр Каруевич, Республика Калмыкия
Лауреат — Группа «Алтан өв» («Золотое наследие»). Рук. Ульдзийн Батжаргал (Өлзийн Батжаргал). Монгольская Народная Республика.
Члены группы: Өлзийн Батжаргал, Жаргалын Дагвасамба, Дашцоогийн Дондив, Ёндонпунцагийн Гандулам, Бэгзийн Ариу-наа, Доржийн Алтанцэцэг, Цэрмаа
Номинации:
- Бадамсуренгийн Мягмарсурен. Монгольская Народная Республика
- Бабалаев Леонид Бимбаевич. Забайкальский край
- Сотпа Сергей Сергеевич. Республика Тыва
- Гайнуллина Асия Султановна. Республика Башкортостан
- Албычаков Вячеслав. Республика Хакасия
- Бальжиев Саян Юрьевич. Республика Бурятия
- Курманов Айдыҥ. Республика Алтай
- Попов Афанасий Николаевич. Республика Саха (Якутия)
- Дуткин Максим Ильич (Республика Саха (Якутия)
Молодежь. 17 — 35 лет:
Лауреат — Бегалиев Эсенбол Сарбагышович. Кыргызская Республика
Лауреат – Борисов Юрий Петрович. Республика Саха (Якутия)
Лауреат — Чулунов Эркул Андреевич. Республика Алтай
Номинации:
- Тайтыков Монуне Дмитриевич. Республика Алтай
- Тульбер Погечi (Чебочакова Антонида Михайловна). Республика Хакасия
- Никифоров Виталий Витальевич. Республика Саха (Якутия)
- Аммосова Марфа Федотовна. Республика Саха (Якутия)
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