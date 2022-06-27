Итоги медобеспечения во время Ысыаха Туймаады-2022

В дни проведения Национального праздника «Ысыах Туймаады-2022» медицинские учреждения под руководством Минздрава республики организовали полное медицинское сопровождение. Так, работу круглосуточного медицинского пункта обеспечивала Якутская городская больница №3, дежурило 5 выездных бригад Скорой медицинской помощи, Республиканский центр медицины катастроф развернул мобильный госпиталь с полным оснащением. Для оказания наркологической помощи Якутский республиканский наркологический диспансер открыл пункт временного пребывания, оснащенный всеми необходимыми средствами для оказания специализированной наркологической помощи. Медицинское обеспечение спортивных игр осуществляла бригада спортивных врачей Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. РБ №2-ЦЭМП в режиме повышенной готовности сформировал профильные бригады специализированной медицинской помощи (травматологической, хирургической, нейрохирургической, реанимационной и токсико-терапевтической).

Также в терапевтическом отделении Мархинской больницы Якутской городской больницы №2 был создан резерв стационарных коек для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи гостям и участникам культурных мероприятий, а для детского населения Медицинский центр г.Якутска открыл резерв стационарных коек в Жатайской больнице.

По итогам праздничных мероприятий за медицинской помощью обратилось всего 334 человек, из них было госпитализировано – 23. Спортивными врачами Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины обслужены все спортивные соревнования и за два дня было зафиксировано 16 обращений спортсменов с различными травмами легкой и средней степени.

Отметим, что медицинские организации республики постоянно обеспечивают качественную медпомощь населению во время массовых мероприятий.