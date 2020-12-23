Итоги Математического диктанта в Якутии
Тема диктанта в 2020 г. – «Моя семья».
Время проведения 17 декабря 2020 года с 12.00 до 14.00 по якутскому времени в онлайн-режиме
Организатором Диктанта является Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II.
|Год
|2020
|Всего участников
|5630
В математическом диктанте приняли участие все улусы и районы республики. Наибольшее количество участников в 2020 году – из г.Якутска (1328 участников), Нюрбинского улуса (773), Усть-Алданского улуса (562), Мегино-Кангаласского улуса (488), Нерюнгринского района (352), Мирнинского района (304).
|Всего участников
|2020
|Абыйский
|8
|Алданский
|69
|Аллаиховский
|6
|Амгинский
|169
|Анабарский
|2
|Булунский
|12
|Верхневилюйский
|113
|Верхнеколымский
|19
|Верхоянский
|23
|Вилюйский
|113
|Жатай
|16
|Якутск
|1328
|Горный
|78
|Жиганский
|9
|Кобяйский
|39
|Ленский
|46
|Мегино-Кангаласский
|488
|Мирнинский
|304
|Момский
|6
|Намский
|87
|Нерюнгринский
|352
|Нижнеколымский
|3
|Нюрбинский
|773
|Оймяконский
|41
|Олекминский
|89
|Оленекский
|20
|Среднеколымский
|25
|Сунтарский
|125
|Таттинский
|128
|Томпонский
|21
|Усть-Алданский
|562
|Усть-Майский
|16
|Усть-Янский
|3
|Хангаласский
|166
|Чурапчинский
|98
|Эвено-Бытантайский
|2
|Другие регионы РФ
|6
|Не указано
|265
|5630
Участников до 17 лет – 2847 (50,6%)
Участников старше 18 лет – 2783 (49,4%)
|Возраст
|Процент от общего количества
|До 17 лет
|50,6
|От 18 до 30
|10,3
|От 31-45
|25,1
|От 46 до 60
|11,5
|свыше 60
|2,5
Текст Диктанта включал в себя 10 тестовых практико-ориентированных заданий из раздела «Реальная математика» по теме «Моя семья».
Время выполнения – 40 минут.
Текст Диктанта включает вопросы как с выбором ответа, так и с кратким ответом.
За каждое верное решение ставился 1 балл. Общая сумма баллов за Диктант – 10.
Каждый участник получил результат выполнения на трех уровнях: высокий (9-10 баллов), достаточный (6-8 баллов), низкий (0-5 баллов).
|Уровень
|Высокий
|Достаточный
|Низкий
|38,3%
|41,8%
|19,9%
|Средний балл
|7,3
Уровень выполнения заданий по возрастам
|2020
|Высокий
|Достаточный
|Низкий
|До 17 лет (50,6%)
|35
|39
|26
|От 18 до 30 (10,3%)
|44,5
|44,5
|11
|От 31-45 (25,1%)
|40
|46
|14
|От 46 до 60 (11,5%)
|43
|43
|14
|свыше 60 (2,5%)
|46
|42
|12
Процент выполнения заданий (в процентах)
|№
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|%
|89
|91
|86
|69
|92
|96
|60
|82
|86
|39
Математический диктант — 2020. Тема «Моя семья»
Задания математического диктанта в 2020 году были составлены Тихоновой Раисой Спартаковной, Тирютиной Людмилой Николаевной, Зотовой Антониной Афанасьевной, учителями математики МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева» г.Якутска. В 2020 году они получили диплом I степени на Алексеевских чтениях, посвященных памяти Народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева.
- Один килограмм мяса жеребятины стоит 500 рублей. Мама купила 1кг 500гр мяса и отдала 1 тысячу рублей. Сколько рублей сдачи мама должна получить?
Ответ: 250.
С заданием справились 89 % участников.
Типичные ошибки:
— неверный расчет из-за непонимания условия задачи.
- Показатель счетчика газа показывал 13 ноября 92077, а 13 декабря 93877. Сколько рублей нужно заплатить за декабрь, если 1 м3 газа стоит 4,357рублей (по сельскому тарифу г.Якутска)?
Ответ: 7842,6.
С заданием справились 91 % участников.
Типичные ошибки:
— вычислительные ошибки.
- У мамы было 5 тысяч рублей, сходив в магазин, она пересчитала сдачу, и оказалось, что она потратила 2/5 всей суммы. Сколько рублей она потратила?
Ответ: 2000.
С заданием справились 86 % участников.
Типичные ошибки:
— неверно найдена 2/5 всей суммы;
— в задании было указание писать ответы в рублях, но были ответы в тысячах.
- Налог на семейный доход от заработной платы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата родителей 100500 р. Сколько рублей они получат после вычета налога на доходы?
Ответ: 87435 рублей.
С заданием справились 69 % участников.
Типичные ошибки:
— вычислительные ошибки;
- Автобус проехал 200 км за 4 ч. За сколько часов он проедет 300 км с этой же скоростью?
Ответ: 6.
С заданием справились 92% участников.
Типичные ошибки:
— незнание формул движения;
— запись слова «часов» в ответе, хотя было соответствующее указание писать только числа.
- На диаграмме показана среднемесячная температура г. Якутска в 2016 году. Определите, в каком месяце была самая низкая температура?
Ответ: январь.
С заданием справились 96% участников.
Типичные ошибки:
— неверное чтение диаграммы. Считаем, что ошибки носили случайный характер.
- Для приготовления свинины в кисло-сладком соусе вам понадобится:
Свинина – 300г
Овощи (болгарский перец, морковь) – 150 г.
Ананасы консервированные – 150 г.
Чеснок – 2 зубчика
Масло растительное – 5 ст.л.
Соль 1/3 ч.л.
Пользуясь данными рецепта, установите соответствия между ингредиентами и их отношениями
|А
|Свинина и овощи
|1
|1 : 2
|Б
|Овощи и ананасы
|2
|2 : 1
|В
|Ананас и свинина
|3
|1 : 1
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
|А
|Б
|В
Ответ: А-2, Б-3, В-1.
С заданием справились 60% участников.
Типичные ошибки:
— трудности в понимания условия задачи;
— неверные расчеты.
- Катя только что получила водительские права и хочет купить себе первую машину. В приведенной ниже таблице указаны сведения о четырех машинах, которые она нашла на авторынке «Лера».
|Модель
|TOYOTA IPSUM
|MAZDA TRIBUTE
|TOYOTA COROLLA SPACIO
|TOYOTA HARRIER
|Год
|2002
|2003
|2001
|1999
|Объявленная цена (руб.)
|475000
|395000
|395000
|355000
|Пройденное расстояние (км.)
|122000
|128000
|137000
|105000
|Объем двигателя (литры)
|2,49
|2,116
|2,1
|3
|Мощность двигателя (л.с.)
|110
|129
|110
|220
Катя хочет машину, которая отвечает всем следующим условиям: пройденное расстояние не больше, чем 130000 рублей, выпущена в 2000 году или позже. Объявленная цена не выше, чем 450000 рублей. Какая машина отвечает условиям Кати?
Ответ: Mazda Tribute
С заданием справились 82% участников.
Типичные ошибки:
— вычислительные ошибки;
— неверные расчеты.
- Многодетная семья: мама, папа и трое детей решили в среду отдохнуть в Парке культуры и отдыха. Стоимость прокатиться на «Колесе обозрения» 250 рублей с человека. Скидка по удостоверению многодетной семьи в этот день составляет 50%. Сколько рублей сэкономит семья, прокатившись один раз?
Ответ: 625.
С заданием справились 86% участников.
Типичные ошибки:
— вычислительные ошибки.
От участников было получено замечание по поводу учета законодательства по льготам для многодетных семей. Это замечание будет в последующем учтено.
- Для приготовления брусничного варенья по классическому рецепту сахара берется на 20 % больше, чем ягод. Сколько килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 12 кг брусники?
С заданием справились 39% участников
Ответ: 15.
Типичные ошибки:
— запись ответа. Некоторые написали расчетное число 14,4, а в задании надо найти количество упаковок, т.е. 15.
Выводы и предложения
1) Математический диктант (МД) вызвал большой отклик к этому мероприятию, в котором приняли участие 5630 человек, в том числе 49,4% взрослого населения республики.
2) Была дана установка образовательным учреждениям на добровольный характер проведения МД.
3) МД был проведен в он- лайн режиме с использованием ГУГЛформы и сайта iroipk-sakha.ru, что позволило обратить внимание на умение людей обращаться с ИКТ технологиями.
4) Тексты заданий составлены учителями математики Тулагинской СОШ г.Якутска. Задания были базового уровня и, главное, практико-ориентированные. 5) Итоги были подведены оперативно.
6) Проведение МД показало, что семья, обладая определенными математическими знаниями и умениями и жизненным опытом, может оказать помощь детям в решении многих практико-ориентированных задач.
7) Взрослое население получило информацию о содержании практико-ориентированных задач школьного курса математики.
8) О результатах МД необходимо знакомить на всех уровнях: на курсах ПК, на встречах с родителями и т.д.
9) Необходимо продумать механизмы более широкого привлечения взрослого населения к участию в Математическом Диктанте.
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