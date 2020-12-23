Итоги Математического диктанта в Якутии

Тема диктанта в 2020 г. – «Моя семья».

Время проведения 17 декабря 2020 года с 12.00 до 14.00 по якутскому времени в онлайн-режиме

Организатором Диктанта является Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II.

Год 2020 Всего участников 5630

В математическом диктанте приняли участие все улусы и районы республики. Наибольшее количество участников в 2020 году – из г.Якутска (1328 участников), Нюрбинского улуса (773), Усть-Алданского улуса (562), Мегино-Кангаласского улуса (488), Нерюнгринского района (352), Мирнинского района (304).

Всего участников 2020 Абыйский 8 Алданский 69 Аллаиховский 6 Амгинский 169 Анабарский 2 Булунский 12 Верхневилюйский 113 Верхнеколымский 19 Верхоянский 23 Вилюйский 113 Жатай 16 Якутск 1328 Горный 78 Жиганский 9 Кобяйский 39 Ленский 46 Мегино-Кангаласский 488 Мирнинский 304 Момский 6 Намский 87 Нерюнгринский 352 Нижнеколымский 3 Нюрбинский 773 Оймяконский 41 Олекминский 89 Оленекский 20 Среднеколымский 25 Сунтарский 125 Таттинский 128 Томпонский 21 Усть-Алданский 562 Усть-Майский 16 Усть-Янский 3 Хангаласский 166 Чурапчинский 98 Эвено-Бытантайский 2 Другие регионы РФ 6 Не указано 265 5630

Участников до 17 лет – 2847 (50,6%)

Участников старше 18 лет – 2783 (49,4%)

Возраст Процент от общего количества До 17 лет 50,6 От 18 до 30 10,3 От 31-45 25,1 От 46 до 60 11,5 свыше 60 2,5

Текст​ Диктанта включал в себя 10 тестовых практико-ориентированных заданий из раздела «Реальная математика» по теме «Моя семья».

Время выполнения – 40 минут.

Текст Диктанта включает вопросы как с выбором ответа, так и с кратким ответом.

За каждое верное решение ставился 1 балл. Общая сумма баллов за Диктант – 10.

Каждый участник получил результат выполнения на трех уровнях: высокий (9-10 баллов), достаточный (6-8 баллов), низкий (0-5 баллов).

Уровень Высокий Достаточный Низкий 38,3% 41,8% 19,9% Средний балл 7,3

Уровень выполнения заданий по возрастам

2020 Высокий Достаточный Низкий До 17 лет (50,6%) 35 39 26 От 18 до 30 (10,3%) 44,5 44,5 11 От 31-45 (25,1%) 40 46 14 От 46 до 60 (11,5%) 43 43 14 свыше 60 (2,5%) 46 42 12

Процент выполнения заданий (в процентах)

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 89 91 86 69 92 96 60 82 86 39

Математический диктант — 2020. Тема «Моя семья»

Задания математического диктанта в 2020 году были составлены Тихоновой Раисой Спартаковной, Тирютиной Людмилой Николаевной, Зотовой Антониной Афанасьевной, учителями математики МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева» г.Якутска. В 2020 году они получили диплом I степени на Алексеевских чтениях, посвященных памяти Народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева.

Один килограмм мяса жеребятины стоит 500 рублей. Мама купила 1кг 500гр мяса и отдала 1 тысячу рублей. Сколько рублей сдачи мама должна получить?

Ответ: 250.

С заданием справились 89 % участников.

Типичные ошибки:

— неверный расчет из-за непонимания условия задачи.

Показатель счетчика газа показывал 13 ноября 92077, а 13 декабря 93877. Сколько рублей нужно заплатить за декабрь, если 1 м3 газа стоит 4,357рублей (по сельскому тарифу г.Якутска)?

Ответ: 7842,6.

С заданием справились 91 % участников.

Типичные ошибки:

— вычислительные ошибки.

У мамы было 5 тысяч рублей, сходив в магазин, она пересчитала сдачу, и оказалось, что она потратила 2/5 всей суммы. Сколько рублей она потратила?

Ответ: 2000.

С заданием справились 86 % участников.

Типичные ошибки:

— неверно найдена 2/5 всей суммы;

— в задании было указание писать ответы в рублях, но были ответы в тысячах.

Налог на семейный доход от заработной платы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата родителей 100500 р. Сколько рублей они получат после вычета налога на доходы?

Ответ: 87435 рублей.

С заданием справились 69 % участников.

Типичные ошибки:

— вычислительные ошибки;

Автобус проехал 200 км за 4 ч. За сколько часов он проедет 300 км с этой же скоростью?

Ответ: 6.

С заданием справились 92% участников.

Типичные ошибки:

— незнание формул движения;

— запись слова «часов» в ответе, хотя было соответствующее указание писать только числа.

На диаграмме показана среднемесячная температура г. Якутска в 2016 году. Определите, в каком месяце была самая низкая температура?

Ответ: январь.

С заданием справились 96% участников.

Типичные ошибки:

— неверное чтение диаграммы. Считаем, что ошибки носили случайный характер.

Для приготовления свинины в кисло-сладком соусе вам понадобится:

Свинина – 300г

Овощи (болгарский перец, морковь) – 150 г.

Ананасы консервированные – 150 г.

Чеснок – 2 зубчика

Масло растительное – 5 ст.л.

Соль 1/3 ч.л.

Пользуясь данными рецепта, установите соответствия между ингредиентами и их отношениями

А Свинина и овощи 1 1 : 2 Б Овощи и ананасы 2 2 : 1 В Ананас и свинина 3 1 : 1

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А Б В

Ответ: А-2, Б-3, В-1.

С заданием справились 60% участников.

Типичные ошибки:

— трудности в понимания условия задачи;

— неверные расчеты.

Катя только что получила водительские права и хочет купить себе первую машину. В приведенной ниже таблице указаны сведения о четырех машинах, которые она нашла на авторынке «Лера».

Модель TOYOTA IPSUM MAZDA TRIBUTE TOYOTA COROLLA SPACIO TOYOTA HARRIER Год 2002 2003 2001 1999 Объявленная цена (руб.) 475000 395000 395000 355000 Пройденное расстояние (км.) 122000 128000 137000 105000 Объем двигателя (литры) 2,49 2,116 2,1 3 Мощность двигателя (л.с.) 110 129 110 220

Катя хочет машину, которая отвечает всем следующим условиям: пройденное расстояние не больше, чем 130000 рублей, выпущена в 2000 году или позже. Объявленная цена не выше, чем 450000 рублей. Какая машина отвечает условиям Кати?

Ответ: Mazda Tribute

С заданием справились 82% участников.

Типичные ошибки:

— вычислительные ошибки;

— неверные расчеты.

Многодетная семья: мама, папа и трое детей решили в среду отдохнуть в Парке культуры и отдыха. Стоимость прокатиться на «Колесе обозрения» 250 рублей с человека. Скидка по удостоверению многодетной семьи в этот день составляет 50%. Сколько рублей сэкономит семья, прокатившись один раз?

Ответ: 625.

С заданием справились 86% участников.

Типичные ошибки:

— вычислительные ошибки.

От участников было получено замечание по поводу учета законодательства по льготам для многодетных семей. Это замечание будет в последующем учтено.

Для приготовления брусничного варенья по классическому рецепту сахара берется на 20 % больше, чем ягод. Сколько килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 12 кг брусники?

С заданием справились 39% участников

Ответ: 15.

Типичные ошибки:

— запись ответа. Некоторые написали расчетное число 14,4, а в задании надо найти количество упаковок, т.е. 15.

Выводы и предложения

1) Математический диктант (МД) вызвал большой отклик к этому мероприятию, в котором приняли участие 5630 человек, в том числе 49,4% взрослого населения республики.

2) Была дана установка образовательным учреждениям на добровольный характер проведения МД.

3) МД был проведен в он- лайн режиме с использованием ГУГЛформы и сайта iroipk-sakha.ru, что позволило обратить внимание на умение людей обращаться с ИКТ технологиями.

4) Тексты заданий составлены учителями математики Тулагинской СОШ г.Якутска. Задания были базового уровня и, главное, практико-ориентированные. 5) Итоги были подведены оперативно.

6) Проведение МД показало, что семья, обладая определенными математическими знаниями и умениями и жизненным опытом, может оказать помощь детям в решении многих практико-ориентированных задач.

7) Взрослое население получило информацию о содержании практико-ориентированных задач школьного курса математики.

8) О результатах МД необходимо знакомить на всех уровнях: на курсах ПК, на встречах с родителями и т.д.

9) Необходимо продумать механизмы более широкого привлечения взрослого населения к участию в Математическом Диктанте.