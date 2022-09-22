Итоги круглого стола «Трезвость — навигатор будущего»

Вчера, 20 сентября, врачи РЦОЗМП совместно с ЯРО «Общее дело» и активистами движения «Волонтеры-медики», инициировали проведение круглого стола «Трезвость – навигатор будущего».

На мероприятии активно приняли участие учителя, активисты из числа жителей села Качикатцы, школьники Качикатской СОШ, Мероприятие проводилось при поддержке Минздрава Якутии, в целях реализации антиалкогольной политики в республике и формирования в обществе трезвого, здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного развития личности.

В ходе круглого стола участники обсудили эффективные механизмы формирования социальных партнёрств органов государственной власти, бизнес структур и общественных организаций с целью укрепления здоровья подрастающего поколения РС (Я), обменялись опытом.

Специалисты РЦОЗМП провели медицинское обследование населения в с. Жемкон-I, всего осмотрено 78 человек. Некоторые из них были направлены на дополнительные обследования.

По завершении круглого стола, участники пришли к выводу, что трезвость является результатом усилий самого человека, направленных на поддержание ясности сознания и внимания к внутреннему миру.

Трезвость позволяет человеку различать и оценивать духовные составляющие, способствующие или препятствующие осуществлению различных видов деятельности, служения, реализации смысла жизни и ценностей событийной общности.