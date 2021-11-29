Итоги конкурса «Золотая леди. Журфикс -2021»

26 ноября на платформе zoom состоялось награждение победителей и призёров конкурса для стильных иэнергичных женщин 60+ «Золотая леди. Журфикс -2021», который проводится уже третий раз. От предыдущего конкурса, который, в связи с пандемией, также проходил в онлайн-формате, нынешний отличался тем, что участницам были предложены полезные мастер-классы в Инстаграм-аккаунте @jurfix_jour. В прямом эфире семейный психолог Надежда Васильева рассказала об активном долголетии, косметолог, массажист Ольга Поскачина показала, как делать самомассаж для оздоровления и омоложения лица, головы и шеи, врач-эндокринолог Мария Местникова дала консультацию о питании в элегантном возрасте, а директор Якутской школы тайцзицюань Светлана Кобякова провела занятие по оздоровительной гимнастике в домашних условиях. Все мастер-классы записаны, и их можно посмотреть на Инстаграм-странице «Журфикса».

На участие в конкурсе отправили заявки 25 прекрасных активных женщин от 60 до 84 лет.

Победительниц в номинациях «Симпатии Интернета» и «Симпатии Инстаграм» определяли пользователи большинством голосов и лайков, а первую тройку призеров выявило жюри, основываясь на присланных участницами или их близкими фотографиях, текстах и общении в zoomи ватсап-видео.

В состав жюри конкурса «Золотая леди. Журфикс-2021» в этом году вошли: Александр Подголов, председатель жюри; Яна Угарова, издатель журнала «Журфикс»; Анна Осипова, художник, член Союза художников России (г.Санкт-Петербург); Дмитрий Васильев, стилист-визажист; Вероника Высоких, советник главы г.Якуска, «Мисс Виртуальная Якутия-2010»; Снежана Семенова, руководитель отдела рекламы и маркетинга компании «Азбука», генерального партнера конкурса; Алексей Егоров-Оркон, режиссер, продюсер, автор и исполнитель песен.

Итак, результаты конкурса:

«Золотая леди. Симпатии Интернета» — Сергеева Елизавета Николаевна, 79 лет

«Золотая леди. Симпатии Инстаграм» — Яковлева Елизавета Егоровна, 71 год

Звание «Вторая Вице-Золотая леди.Журфикс-2021», по решению жюри, разделили две участницы :

Литвинцева Любовь Константиновна, 66 лет

Иванова Александра Дмитриевна, 82 года и



«Первая Вице-Золотая леди.Журфикс-2021» -Бурмако Наталья Николаевна, 69 лет

«Золотая леди.Журфикс-2021» — Борисова Мария Васильевна, 69 лет.

В качестве главного приза Мария Васильевна получит эксклюзивное колье от ювелирной компании «Киэргэ» и разворот в февральском номере «Журфикса»с модной фотосессией.Организаторы нашли возможность каждой из 25 участниц сделать памятные призы и подарки от друзей и соратников журнала. В декабрьском выпуске «Журфикса» выйдет подробный материал о конкурсе и конкурсанток.

Участниц конкурса на онлайн-награждении приветствовали партнеры: гендиректор компании «Азбука» Нина Семенова, замдиректора ювелирной компании «Киэргэ» Галина Павлова, представители «Даймонд клиник» и «Орто дойду», а также заместитель председателя правительства РС (Я) Ольга Балабкина. С музыкальными поздравлениями в адрес золотых леди выступили звезды эстрады -Сахаайа, Леонид Анциферов, Игорь Егоров, Лэгэнтэй, Оркон.

Запись онлайн-награждения «Золотаяледи. Журфикс-2021» можно посмотреть на youtube по ссылке в шапке профиля @jurfix_jour.