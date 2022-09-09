Итоги конкурса «Зеленый кубок столицы»
В рамках форума «Якутск 4.0.0. Старт» награждены победители конкурса «Зеленый кубок Столицы»
Конкурс проводится с 2022 года по инициативе администрации города и является одним из мероприятий акции «Миллион цветов». В этом году всего на оценку жюри участники представили более 220 цветников в восьми номинациях, из них в финал вышли 80 участников.
Победителей наградили в рамках форума «Якутск 4.0.0. Старт», блока «Трансформация инфраструктуры: мировые стандарты»
🏆Номинация «Цветущий город – крупное предприятие»
🌺Сургутнефтегаз- 1 место
🌺Аэропорт г. Якутска- 2 место
🌺ЯРКБ Перинатальный центр- 3 место
🏆Номинация «Цветущий город – среднее предприятие»
🌺ООО «Принт Сервис» -1 место
🌺ЯРНД Реалибитационный центр -2 место
🌺 Ресторан Чочур Мыраан- 3 место
🏆Номинация «Цветущий город – малое предприятие»
🌺 Магазин «Наша дача» -1 место
🌺 Универсам «Гурман» — 2 место
🌺 Сельская библиотека с. Хатассы- 3 место
🏆Номинация «Цветущий двор»
🌺 Саввинова Тамара Афанасьевна — 1 место
🌺 Жители дома по улице Мерзлотная 30- 2 место
🌺 Жители дома по ул. Дальняя 103- 3 место
🏆Номинация «Цветущий сад»
🌺 Д/с Тулукчаан -1 место
🌺 Д/с Цветик семицветик -2 место
🌺 Д/с Кэскил №51 -3 место
🏆Номинация «Цвет задний»
🌺АГАТУ -1 место
🌺 Дворец детства -2 место
🌺Республиканская специальная коррекционная школа-интернат — 3 место
🏆Номинация «Эколидер»
🌺 Руфова Наталья Ивановна-1 место
🌺 Приход Христа-Солнце Правды Римско-Католической Церкви г. Якутска -2 место
🌺 Савельева Любовь Ивановна, Мелкина Яна Витальевна, Паланычка Любовь Григорьевна- 3 место
🏆Номинация «КохиМания»
🌺 Тяптергянова Наталья Германовна -1 место
🌺 СВФУ- 2 место
🌺 ООО «Сеул»- 3 место
🏆 Переходящий кубок главы городского округа «город Якутск» «Зеленый кубок столицы» на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление среди территориальных органов управления — МКУ «Управа Центрального округа» ГО «город Якутск».
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