Итоги конкурса презентаций «Моя книжная полка»

В сфере образования 2022 год объявлен Годом чтения. В рамках этого события Адычинская СОШ им. В.С. Чирикова Верхоянского района совместно с АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» провела I республиканский заочный конкурс презентаций «Моя книжная полка». Целью и задачами конкурса были привлечение интереса детей к чтению книг с раннего возраста, поддержка творческих форм приобщения к чтению обучающихся, поиск и выявление педагогических идей по пропаганде книжного чтения, развитие семейных конструктивных взаимоотношений, поддержка гармонии между детьми разного возраста в семье.

В конкурсе приняли участие обучающиеся с 1 по 11 классы общеобразовательных учреждений по трем группам: 1 группа — с 1 по 4 классы, 2 группа — с 5 по 8 классы, 3 группа – с 9 по11 классы. Всего поступило 161 работ. География конкурса обширная: приняли участие 19 районов республики и г. Якутска. Самой многочисленной была 1 группа – 88 работ, 11 группа – 60 работ и 111 группа – 13 работ.

Итоги I республиканского заочного конкурса презентаций “Моя книжная полка”:

1 группа: 1 место – Андреева Владилена, ученица 2 класса Маарской СОШ Нюрбинского района, руководитель Егоров Дмитрий Степанович, учитель начальных классов.

2 место – Маркова Софья, ученица 4 “г” класса СОШ №17 г. Якутска, руководитель Горохова Любовь Контваровна, ведущий библиотекарь Адычинской сельской библиотеки Верхоянской МЦБС.

2 место – Рожина Амелия, ученица 2 класса Боронукской СОШ Верхоянского района, руководитель Слепцова Екатерина Афанасьевна, учитель начальных классов.

3 место – Епишкин Дмитрий, ученик 2 «б» класса СОШ №5 п. Айхал Мирнинского района, руководитель Прудковская Ирина Анатольевна, классный руководитель.

3 место – Михалева Амелия, ученица 2 «а» класса СОШ №7 г. Мирный, руководитель Таряшинова Туяна Трофимовна, учитель начальных классов.

3 место – Файзуллин Роберт,ученик 2 «б» класса СОШ №12 г. Мирный, руководители Крылова Наталия Валериановна, педагог-библиотекарь, Грекова Татьяна Анатольевна, классный руководитель.

Номинация «Книголюб» — Самойленко Роман, ученик 1 «а» класса Специальной коррекционной начальной школы-детский сад №3 г. Нерюнгри, руководитель Руденко Ирина Николаевна, учитель начальных классов.

Номинация «С книгой по жизни» — Петров Кирилл, ученик 2 класса Сунтарской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат с. Сунтар, руководитель Семенова Надежда Александровна, классный руководитель.

2 группа: 1 место – Другина Амелия, ученица 6 класса Арылахской СОШ Верхоянского района, руководитель Горохова Лариса Степановна, педагог-библиотекарь.

2 место – Саввинов Георгий, ученик 6 класса Арылахской СОШ Верхоянского района, руководитель Саввинова Вилюяна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Арылахский детский сад».

2 место – Чикачев Дмитрий, ученик 8 класса Алданской СОШ с УИОП г. Алдан, руководитель Чикачева Оксана Дмитриевна, учитель русского языка и литературы.

3 место – Бондарь Ольга, ученица 7 «а» класса СОШ №22 п. Беркакит Нерюнгринского района, руководитель Псуй Ольга Николаевна, учитель КНРС(Я).

3 место – Черемкин Айсен, ученик 5 класса Абыйской СОШ им. д.т.н. Слепцова А.Е. с. Абый, руководитель Слепцова Галина Константиновна, педагог-библиотекарь.

3 место – Сыроватский Арылхан, ученик 6 класса Тыайинской СОШ им. Н.Х. Дьяконова Кобяйского улуса, руководитель Полятинская Мотрена Григорьевна, учитель технологии.

Номинация «Книга – связь поколений» — Заздравных Сергей, ученик 7 «а» класса СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца, руководитель Афанасьева Анна Кимовна, учитель английского языка.

3 группа: 1 место – Ковалева Софья, ученица 10 «а» класса СОШ №1 г. Мирный, руководитель Созаева Жульетта Солтановна, учитель русского языка и литературы.

2 место – Бурцева Дарья, ученица 10 б класса РЛИ г. Якутска, руководитель Бурцева Люция Васильевна, классный руководитель.

2 место – Петровский Максим, ученик 9 «а» класса СОШ №23 им. Г.А. Кадзова п. Айхал Мирнинского района, руководители Овчаренко ЕА, учитель русского языка и литературы, Морозова Н.И., педагог-библиотекарь.

3 место – Ожегова Екатерина, ученица10 «а» класса п. Чульман Нерюнгринского района, руководитель Меженина Елена Поликарповна, учитель русского языка и литературы.

3 место – Дрэгэнел Анастасия, ученица 9 класса МОУ «Гимназия 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой» г. Нерюнгри, руководитель Квитка Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы.

3 место – Чирикова Анастасия, ученица 10 класса Адычинской СОШ Верхоянского района, руководитель Ширяева Сардана Ивановна, учитель русского языка и литературы.

Выражаем огромную благодарность всем участникам и руководителям за проявленную активность, желаем дальнейших успехов во всех начинаниях. Будьте здоровы!

Координатор проекта Чирикова Аина Егоровна, педагог-библиотекарь Адычинской СОШ им. В.С. Чирикова Верхоянского района, эксперт проекта Данилова Сардана Эркинбековна, руководитель учебно-методического обеспечения ИРОиПК.

Информация предоставлена Сарданой Даниловой, руководителем УМО.