Итоги конкурса «Крепкая семья» перенесены

Федеральный партийный проект «Крепкая семья» в Якутии объявлял начало конкурса для семей, которые живут в счастливом браке не менее 25 лет.

Партийный проект «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи, призван защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности.

По многочисленным просьбам участников конкурс продлится до 15 сентября. Приглашаем семьи, которые обладают богатой историей и своими семейными традициями принять участие в одноименном конкурсе «Крепкая семья» в сети Instagram.

«Истории крепких семейных уз, основанных на взаимной любви и верности, добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, и воспитавшие детей достойными членами общества послужат примером для молодых семей»,- прокомментировала Алена АТЛАСОВА, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Для участия в конкурсе принимаются видеоролики длительностью не более 1 минуты и краткая история семьи. И если вы не успели отправить видео, то такая возможность ещё есть. Для участия нужно отправить работы на ватсап 8(924)160-38-61 (отдел АПР Партии «Единая Россия»).

Все работы будут опубликованы в инстаграм-аккаунте er_yakutia14.