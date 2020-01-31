Итоги конференции «Шаг в будущее – 2020»: Все для развития и раскрытия талантов юных исследователей!

Республиканская научно-практическая конференции «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 2020 года завершила свою работу. Конференция этого года отличилась большим количеством участников и разнообразием представленных тем докладов.

Считая отборочные этапы муниципального уровня в нем приняло участие около 10 тысяч школьников из 34 муниципалитетов республики. Из них 1260 участников прошли на республиканский этап и на 35 подсекциях представили 1107 работ перед 414 экспертами.

По итогам двух туров в каждой секции были определены дипломанты I, II и III степеней, а лучшую работу отметили почетным званием лауреата.

По этим итогам республиканского этапа формируется база данных одаренных детей в области научно-исследовательской и проектной деятельности.

Лауреаты и дипломанты войдут в состав сборной Республики Саха (Якутия) для участия во всероссийских и международных конференциях, выставках и иных конкурсах.

Так, около 274 работ были рекомендованы по квотам на участие в 16 всероссийских конференциях, среди которых: Всероссийский конкурс научных и инженерных проектов учащихся старших классов России и СНГ «Балтийский научно-инженерный конкурс» г. Санкт- Петербург, Всероссийский научно-практический конкурс — конференции одаренных школьников «Intel-Авангард», Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» г. Якутск, г. Сочи, Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» г. Москва и др.

Параллельно проходил командный зачет по участникам-муниципалитетам, где каждая победа школьника добавляла баллы в копилку своей команды. Здесь итоги оказались следующими: среди крупных групп — лидер Чурапчинский улус, среди средних групп -Ленский, среди малых — Абыйский.

В группе школ повышенного уровня республиканского и федерального значения лидером стал Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) – Университетский лицей СВФУ им. М.К. Аммосова.

Отдельно соревновались учреждения дополнительного образования, где дипломом I степени награжден МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников» МР «Олекминский район».

Также были отмечены дипломами 15 победителей конкурса английского языка по трем группам: среди 5-6, 7-8 и 9-11 классов.

На торжественном закрытии конференции министр образования и науки РС(Я) Владимир ЕГОРОВ подчеркнул, что нынешняя конференция была по охвату самой масштабной:

— Поздравляю вас с успешным завершением XXIV республиканской научной конференции имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair».

Все эти дни республика наблюдала за яркими инновационными проектами нашей масштабной конференции. Вы представили новые открытия, усовершенствовали свои ранние работы, с каждым годом мы наблюдаем ваш творческий рост, смелое воплощение самых креативных идей и проектов.

Подчеркну, на отборочных этапах конференции, во всех муниципальных районах приняло участие около 10 тысяч школьников. Из них только 1298 участников прошли в финал. Как никогда была большая конкуренция и широкий охват участников. Поэтому, я считаю, сегодня нет проигравших, вы все уже победители! Вы выполнили самую большую задачу — стали лучшей версией себя, шагнули еще на один уровень выше творческой самореализации.

Хочу отметить, что все эти достижения не могли бы состояться без поддержки наших коллег, друзей и соратников. Сегодня конференция объединяет в своих рядах более 500 экспертов, ученых, учителей, научных руководителей. Я выражаю всем большую благодарность от имени руководства республики, министерства образования и науки РС(Я). Отдельная благодарность нашим партнерам и спонсорам. Мы консолидировали и создали по всей республике целую систему научно-образовательного партнёрства, чтобы юные таланты раскрывали свой потенциал, развивались и заявляли о своих научных открытиях на мировом уровне.

Образование и наука Якутии развиваются семимильными шагами. Мы активно реализуем национальные проекты, строим инновационные объекты, проводим научно-исследовательские мероприятия международного уровня. По нацпроекту «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал Указ о создании научно-образовательного Центра развития Арктики и Субарктики «Север», который должен интегрировать науку, бизнес и реальный сектор экономики, он должен стать научно-образовательным центром мирового уровня!

Я уверен, что с такими талантливыми детьми мы реализуем эту амбициозную задачу гораздо быстрее, вы станете интеллектуальными лидерами своего региона, своей страны. О ваших проектах будет говорить весь мир! Умения, полученные здесь, обязательно пригодятся вам в учебе, в получении специальности, а возможно, для некоторых станет заделом для будущей профессии. От всего сердца поздравляю всех с победой, желаю крепкого здоровья и успехов в ваших свершениях! Пусть новое десятилетие будет счастливым и принесет много новых побед и достижений! Удачи!