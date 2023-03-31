Итоги и перспективы: Состоялась коллегия Министерства здравоохранения Якутии

31 марта в Общественном центре прошла коллегия Минздрава Якутии, посвящённая итогам работы в 2022 году и планам на 2023 год.

Коллегия началась на торжественной ноте. В Год педагога и наставника отметили главных наставников – ветеранов здравоохранения, которые посвятили жизнь служению медицине, внесли вклад в развитие системы здравоохранения Якутии, снискав уважение и почет всей медицинской общественности — Ивана Яковлевича Егорова, министра здравоохранения с 1999 по 2003 годы, Вячеслава Лаврентьевича Александрова, министра здравоохранения с 2003 по 2010 годы. Также министр отметила учителя Среднеколымской школы Марию Ильиничну Винокурову, которая ведет профоориентационную работу по подготовке медицинских специалистов в далеком Среднеколымском районе. В 2022 году 11 ее учеников стали студентами Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. В ходе торжественной части медицинским работникам и победителям конкурсов профессионального мастерства в здравоохранении были вручены ведомственные награды.

С основным докладом «О деятельности отрасли здравоохранения Республики Саха (Якутия) в 2022 году и задачах на 2023 год» выступила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева. В докладе прозвучали достижения отрасли. Как отметила Лена Николаевна, системная работа Минздрава Якутии по укреплению общественного здоровья позволила снизить смертность от всех причин и увеличить продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни в 2018-2021 гг. самая высокая на Дальнем Востоке. В здравоохранении строится рекордное количество объектов, уже введены Республиканский Кардиососудистый центр, Вилюйская центральная районная больница, 65 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. За 2018 – 2022 гг. приобретены 229 единицы автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единиц медицинского оборудования, в том числе 93 «тяжелого оборудования». Внедрены новые методы лечения, впервые в республике проведены сложные высокотехнологичные операции высокой сложности в трансплантологии, при опухолях головного и спинного мозга, в оториноларингологии. Увеличилась укомплектованность медицинскими кадрами: врачами на 4,1%, средним медицинским персоналом на 7,8%.

Министр также подчеркнула, что для медицинской службы Якутии реабилитация и медицинская поддержка участников СВО и членов их семей входит в число главных приоритетов. Специализированная реабилитация организована на всех уровнях медицины во всех медицинских учреждениях.

В завершении выступления, Лена Николаевна отметила, что многое еще предстоит сделать.

— Профилактика заболеваний была и остаётся постоянным приоритетом оказания первичной медико-санитарной помощи, выстраивается системная работа по укреплению общественного здоровья. В 2023 году мы должны охватывать профилактическими мероприятиями максимальное количество населения. С этой целью активно в профилактической работе используются мобильные медицинские комплексы, расширяются возможности мобильных медицинских бригад, — сказала Лена Николаевна. Министр также поблагодарил всех, кто помогает Минздраву Якутии решать поставленные задачи.

Об итогах деятельности системы обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) в 2022 году и задачах на 2023 год рассказал Александр Васильевич Горохов, директор ТФОМС.

В рамках коллегии, для обмена передовым опытом, Минздравом организовано посещение главными врачами медицинских организаций с лучшими практиками.