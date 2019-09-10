Итоги и перспективы по цифровизации образовательной среды

Общеизвестно, что на территории Якутии сегодня активно реализуется «Цифровая экономика». С использованием цифровых инструментов расширяются возможности получения и передачи актуальнейших знаний, умений и навыков во всех сферах развития общества. Изменение (диверсификация) дополнительного профессионального образования (ДПО) рассматривается как возможность расширения и разнообразия образовательных услуг, активное внедрение инновационных форм и технологий, модернизация управленческой структуры дополнительного профессионального образования, а также мобильность, гибкость и динамичность самой системы ДПО.

Разработанная методистами Института «Интегрированная цифровая среда для сотрудников, руководителей, педагогов образовательных организаций, обучающихся, родителей, администраций муниципальных образований» дает возможность доступа последних к глобальным образовательным ресурсам.

О деятельности новой цифровой платформы образовательной деятельности рассказывает 1-й заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации Нюргун Павлов.

«Уже с 2018 года Институт под руководством руководителя, д.п.н. Г.И.Алексеевой реализует новую программу, в которой четко обозначены направления цифровизации образовательной среды. С этой целью создана и функционирует региональная образовательная платформа “Новые возможности”, в дорожной карте которой уже реализованы следующие мероприятия:

1) автоматизируется система сопровождения процессов аттестации педагогических работников и руководителей образовательных организаций; применение автоматизированной системы объективной и комплексной аттестационной оценки – новой Технологии — позволяет провести оценку результатов профессиональной деятельности. Эта система помогает сформировать базу данных учителей образовательных организаций по муниципальным образованиям и образовательным организациям по каждой должности и квалификационному уровню, выявить профессиональные дефициты учителей и ориентировать программы повышения квалификации на их устранение. По итогам оценки компетенций все учителя получили персональные рекомендации по восполнению своих профессиональных пробелов;

2) задействована региональная сеть школьных информационно-библиотечных центров;

3) функционирует «Онлайн школа ИРОиПК им.С.Н.Донского II», где профильные кафедры проводят консультации для старшеклассников;

4) зарегистрированы и имеют личные кабинеты 15858 педагогов, из них 880 из других регионов РФ: Республики Хакассия, Татарстан, Алтайский и Забайкальский края. На платформе программы lk14.ru разработана система автоматизированного документооборота, ведется электронная база данных (фидбак) и личных кабинетов участников платформы;

5) ведется учет персонифицированной модели прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками. Через платформу lk14.ru педагоги записываются и проходят очно-заочные, дистанционные, онлайн курсы по индивидуальным образовательным траекториям;

6) разработано мобильное приложение Онлайн школы «SakhaSchool» для учащихся и учителей, которое опубликовано на просторах Google Play и совсем скоро появится и на AppStore. В Онлайн школе учащиеся IX-XI классов могут пройти подготовку к Государственной итоговой аттестации по 11 учебным дисциплинам, включая якутский язык и литературу.

К слову, в 2020 году в Онлайн школе будут представлены уроки по всем предметам в предпрофильных и старших классах c интерактивными тренажерами и развивающими играми.

Что планируется в декабре 2019 года:

1) будет запущено интерактивное тестирование обучающихся на тренажерах по ЕГЭ и ОГЭ. После прохождения тестов накопленные результаты обучающихся высылаются учителю-предметнику через мобильное приложение для дальнейшей работы по устранению пробелов;

2) подготовлен и будет запущен «Интерактивный атлас методической поддержки педагогов Республики Саха (Якутия)». С помощью “Интерактивного атласа” молодой педагог может выбрать своего цифрового наставника из любой местности территории республики и пройти дистанционную очно-заочную стажировочную площадку;

3) для обмена опытом между учителями-предметниками и наставниками рассматриваются определенные модели реализации вышеназванного проекта».

Аккумулирование всех вышеперечисленных мероприятий позволит педагогу, обучающимся выйти на новый уровень образовательного маршрута с применением искусственного интеллекта, при этом будет учитываться цифровой след всех участников образовательной среды.

Таким образом, педагогическое сообщество активно вносит свой вклад в объявленную в республике «пятилетку качества образования» попасть к 2024 году в число 15 лучших субъектов Российской Федерации по уровню качества образования.

Перед руководством и сотрудниками Института поставлены широкомасштабные глобальные задачи. В соответствии требованиям времени, работа Института развития образования и повышения квалификации приобретает новое содержание.