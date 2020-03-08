Итоги Х Юбилейной Республиканской выставки-ярмарки «Якутия мастеровая»
7 марта в Национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» состоялось подведение итогов и награждение победителей выставки-ярмарки «Якутия мастеровая-2020».
За активное участие в мероприятиях Национального центра «Симэх» Благодарственным письмом Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского награждены:
• Бубякина Анастасия Ивановна. Группа «Оьуор тойуга», г. Якутск
• Софронеева Елизавета Константиновна, Кобяйский улус
• Парфенова Каролина Петровна, Хангаласский улус
• Степанов Николай Николаевич, Вилюйский улус
• Гаврильева Александра Ивановна, Вилюйский улус
• Федотова Мария Петровна, Таттинский улус
• Устинов Степан Прокопьевич, Амгинский улус
За активное участие в выставочных мероприятиях Национального центра «Симэх» Почетной грамотой профсоюза работников культуры РС(Я) награждены специалисты Центра «Симэх»:
• Пахомова Надежда Гаврильевна, специалист по фондовой работе Центра
«Симэх»
• Харлампьева Азияна Филипповна, специалист по фондовой работе Центра «Симэх»
За заслуги в сфере народного искусства, художественных промыслов и активное сотрудничество с Центром «Симэх» Почетной грамотой награждены:
• Гаврильев Кирилл Петрович, директор Якутского художественного училища им.
П.П. Романова
• Чемпосова Яна Робертовна, Олёкминский улус
• Платонова Елена Сергеевна, Ленский район
• Петрова Евдокия Иннокентьевна, г. Якутск
• Слепцова Анна Николаевна, Намский улус
• Герасимова Матрена Николаевна, специалист Управления культуры МР «Усть-Алданский улус»
• Егоров Яков Николаевич, Верхневилюйский улус
За активное участие в мероприятиях Национального центра «Симэх» Благодарственным письмом награждены:
• Санникова Вера Афанасьевна, г. Якутск
• Кружок «Утум иис», с. Хатассы
• Объединение «Муру оьуора», Усть-Алданский улус
• Исмакова Анна Титовна, Алданский район
• Тавакалова Лариса Ефимовна, Намский улус
• Петрова Раиса Николаевна, Вилюйский улус
• Стручкова Валентина Васильевна, Амгинский улус
• Понохова Зинаида Дмитриевна, Намский улус
• Макарова Венера Власьевна, Олекминский улус
• Стручкова Валентина Васильевна, Амгинский улус
• Слепцова Евдокия Ивановна, Томпонский улус
• Михайлова Ольга Афанасьевна, специалист Управления кльутры МР «Амгинский улус»
• Степанова Тамара Прокопьевна, специалист Управления кльутры МР «Вилюйский улус»
• Степанова Надежда Валерьевна, специалист Управления культуры МР «Хангаласский улус»
• Терехова Ирина Николаевна, специалист Управления кльутры МР «Кобяйский улус»
• Мапулов Семен Антонович, генеральный директор АО «Якутская ярмарка»
• Головченко Наталья Евгеньевна, начальник МБУ УК и ДР МО «Город Томмот»
• Глава МР «Усть-Алданский улус (район)» Федотов Алексей Валерьевич
• Глава МР «Сунтарский улус (район)» Григорьев Анатолий Васильевич
• Глава МР «Вилюйский улус (район)» Винокуров Сергей Николаевич
• Глава МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Старостин Николай Прокопьевич
• Глава МР «Чурапчинский (район)» Ноговицын Андрей Тимофеевич
За активное участие в работе жюри конкурса в рамках X Республиканской выставки-ярмарки «Якутия мастеровая» благодарственным письмом Национального центра «Симэх» награждены:
• Понохова Зинаида Дмитриевна – народный мастер РС(Я), преподаватель
Намского педагогического колледжа им. Винокурова
• Корнилова Надежда Егоровна Якутск мастер народных художественных промыслов РС(Я), преподаватель ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова
• Илларионова Галина Владимировна, художник-декоратор Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, мастер народных художественных промыслов РС(Я)
• Слепцов Михаил Николаевич, член Союза художников России
• Протопопов Василий Егорович, мастер народных художественных промыслов РС(Я)
• Спиридонов Василий Иванович, народный мастер РС(Я)
• Потапов Николай Ильич, народный мастер РС(Я)
• Готовцев Роман Ильич, народный мастер РС(Я)
• Телье–Иванов Семен Викторович, заслуженный работник культуры РС(Я)
• Пинигина Валентина Дмитриевна, заслуженный работник культуры РС(Я)
• Карамзина Татьяна Алексеевна, народный мастер РС(Я)
• Дьячковская Валентина Григорьевна, мастер народных художественных промыслов РС(Я)
• Гуляева Наталья Дмитриевна, преподаватель Намского педагогического колледжа им. Винокурова
• Николаева Лидия Михайловна, мастер народных художественных промыслов РС(Я) преподаватель Таратской СОШ
• Филиппова Нюргустана Владимировна, заведующая отдела ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова, отличник культуры РС(Я)
• Божедонова Варвара Петровна, заведующий отделением «Основных профессиональных дисциплин» Якутского художественного училища (колледж) им. П.П. Романова
• Тагров Василий Николаевич, м.н.с Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ЯНЦ СО РАН
• Старостина Татьяна Гаврильевна, хранитель фонда ЯГОМИК им. Ярословского
По итогам заседания Палаты народных художественных промыслов почетное звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)» присвоено:
• Шарина Василена Валерьевна, Амгинский улус
• Соловьев Леонид Прокопьевич, г. Якутск
• Константинова Аксинья Яковлевна — Туостуйа, Сунтарский улус
• Ефремов Иван Николаевич, Ханагалсский улус
• Данилов Яков Павлович, Таттинский улус
• Степанова Оксана Тимофеевна, Томпонский район
• Ефимова Елена Петровна, Хангаласский улус
• Николаев Гаврил Гаврильевич Чурапчинский улус
• Попова Любовь Ильинична, Намский улус
• Иванова Зинаида Федоровна, Мирнинский район
• Корнилова Надежда Егоровна, г. Якутск
• Яроев Василий Васильевич, г. Якутск
• Винокурова Астра Ивановна, Кобяйский улус
• Макарова Парасковья Васильевна, Таттинский улус
• Иванова (Крылова) Диана Вячеславовна
Состав жюри в номинации «Национальное шитье» и «Национальный костюм»:
• Понохова Зинаида Дмитриевна – народный мастер РС(Я), преподаватель
Намского педагогического колледжа им. Винокурова
• Корнилова Надежда Егоровна Якутск мастер народных художественных промыслов РС(Я), преподаватель ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова
• Илларионова Галина Владимировна, художник-декоратор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, мастер народных художественных промыслов РС(Я)
Грамотами в номинации «Национальное шитье» награждены:
• Фёдорова Варвара Дмитриевна, Сунтарский улус
• Босикова Александра Гаврильевна, Усть-Алданский улус
• Иванова Айыына, Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова
• Степанова Раиса Васильевна, г. Якутск
• Лазарева Галина Валерьевна, Вилюйский улус
Диплом Лауреата III степени — Иванова Екатерина Гаврильевна, Вилюйский улус
Диплом Лауреата II степени — Ильина Матрена Даниловна, Хангаласский улус
Диплом Лауреата I степени — Макарова Венера Власьевна, Олекминский район
Грамотами в номинации «Национальный костюм» награждены:
• Егорова Алдана Иннокентьевна, Усть-Алданский улус
• Николаева Евдокия Ильинична, Оленекский улус
• Маркова Александра Васильевна, Алданский район
• Ксенофонтова Айсена, Якутский колледж технологии и дизайна, г. Якутск
• Савинова Сайыына, Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова
Диплом Лауреата III степени — Иванова Зинаида Фёдоровна, Мирнинский район
Диплом Лауреата II степени — Окоемов Иван Иннокентьевич, Усть-Алданский улус
Диплом Лауреата I степени — Быканова Мария Николаевна, Усть-Янский улус
Грамотами в номинации «Лоскутное шитье» награждены:
• Павлова Ирина Георгиевна, Верхневилюйский улус
• Федотова Мария Петровна, Таттинский улус
• Мастерская прикладного творчества «Параскева»
• Платонова Елена Сергеевна
• Сивцева Альбина Дмитриевна, Усть-Алданский улус
• Луковцева Светлана Егоровна, Таттинский улус
• Малышева Нелли Дмитриевна, Олекминский район
• Сыромятникова Мария Петровна, Намский улус
Диплом Лауреата III степени — Коллективная работа «Дьөһөгөй Айыы» Нюрбинский
улус
Диплом Лауреата II степени — Бурнашева Анна Афанасьевна, Усть-Алданский улус
Диплом Лауреата I степени — Коллективная работа СОШ №1 имени В.П. Ларионова, Мегино-Кангаласский улус Рук. Кычкина Е.Е.
Состав жюри в номинации «Резьба по кости» и «Резьба по дереву»:
• Слепцов Михаил Николаевич, член Союза художников России
• Протопопов Василий Егорович, мастер народных художественных промыслов РС(Я)
• Спиридонов Василий Иванович, народный мастер РС(Я)
Грамотами в номинации «Резьба по кости» награждены:
• Мордосов Егор Артурович, ООО «Туску», г. Якутск
• Арктический государственный институт культуры и искусств. Мастерская Мамонтова К.М.
• Амыдаева Айина, Якутское художественное училище им. П.П. Романова. Рук. Филиппова Н.В.
Диплом Лауреата III степени — Томский Семен Семенович, Верхневилюйский улус
Диплом Лауреата II степени — Соловьев Леонид Прокопьевич, г. Якутск
Диплом Лауреата I степени — Егоров Яков Николаевич, Верхневилюйский улус
Грамотами в номинации «Резьба по дереву» награждены:
• Сидоров Василий Николаевич, Томпонский Улус
• Семёнова Лариса, Анабарский улус
Диплом Лауреата III степени — Дьячковский Валерий Моисеевич, Горный улус
Диплом Лауреата II степени — Чэрин Фёдор Иванович, Таттинский улус
Диплом Лауреата I степени — Аммосов Владимир Кимович, Хангаласский улус
Состав жюри в номинации «Ювелирное дело» и «Кузнечное дело»:
• Потапов Николай Ильич, народный мастер РС(Я)
• Готовцев Роман Ильич, народный мастер РС(Я)
• Телье–Иванов Семен Викторович, заслуженный работник культуры РС(Я)
Грамотами в номинации Кузнечное дело» награждены:
• Петров Кирилл Валерьевич, Сунтарский улус
• Слепцова Евдокия Ивановна, Томпонский улус
• Неустроев Иван, Якутское художественное училище им. П.П. Романова, рук. Барахова А.В.
• Алексеева Саргылана Пантелеймоновна, Нюрбинский улус
Диплом Лауреата III степени — Васильев Леонид Степанович, Таттинский улус
Диплом Лауреата II степени — Павлов Иван Тимофеевич, Вилюйский улус
Диплом Лауреата I степени — Петров Игорь Петрович, Сунтарский улус
Грамотами в номинации Ювелирное дело» награждены:
• Васильев Василий Якутское художественное училище им. П.П. Романова Рук
Федорова Л.Е., Неустроева Н.А.
• Говоров Леонид Прокопьевич Намский улус
Диплом Лауреата III степени — Капитонов Пётр Якутское художественное
училище им. П.П. Романова. Рук Федорова Л.Е., Неустроева Н.А.
Диплом Лауреата II степени — Николаев Гаврил Гаврильевич, Чурапчинский улус
Диплом Лауреата I степени — Иванов Евгений Иванович, Нюрбинский улус
Состав жюри в номинации «Обработка бересты» и «Плетение из конского волоса»:
• Пинигина Валентина Дмитриевна – заслуженный работник культуры РС(Я)
• Карамзина Татьяна Алексеевна – народный мастер РС(Я)
• Дьячковская Валентина Григорьевна, мастер народных художественных промыслов РС(Я)
Грамотами в номинации Обработка бересты награждены:
• Малышева Матрена Михайловна, Таттинский улус
• Попова Любовь Ильинична, Намский улус
• Никитина Евдокия Николаевна, Семен Иннокентьевич, г. Якутск
• Отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Якутского художественного училище им. П.П. Романова. Рук. Корнилова Надежда Егоровна
Диплом Лауреата III степени — Васильева Тамара Галиновна, Валентин Титович,
Намский улус
Диплом Лауреата II степени — Объединение «Испэ туос», рук. Макарова Парасковья Васильевна, Таттинский улус
Диплом Лауреата I степени — Объединение «Оһуор түмсүү», Усть-Алданский улус. Рук. Колодезникова Екатерина Ивановна, (Константинова Саргылана Гаврильевна, Дегтярева Татьяна Гаврильевна, Горохова Варвара Михайловна)
Грамотами в номинации Плетение из конского волоса награждены:
• Соловьева Пелагея Васильевна, Усть-Алданский
• Оконешникова Саргылана Степановна, Чурапчинский улус
• Николаева Варвара Дмитриевна, Чурапчинский улус
• Контогорова Марфа Николаевна, Сунтарский улус
Диплом Лауреата III степени — Иванова Саргылана Иннокентьевна,
Мегино-Кангаласский улус
Диплом Лауреата II степени — Седалищева Ольга Егоровна, Чурапчинский улус
Диплом Лауреата I степени — Рехлясова Мария Петровна, Намский улус
Состав жюри в номинации «Кукольное дело»
• Гуляева Наталья Дмитриевна, преподаватель Намского педагогического
колледжа им. Винокурова
• Николаева Лидия Михайловна, мастер народных художественных промыслов РС(Я) преподаватель Таратской СОШ
• Филиппова Нюргустана Владимировна, заведующая отдела ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова
Грамотами в Номинации «Кукольное дело» награждены:
• Софронова Туяра Александровна, Нюрбинский улус
• Объединение «Утум ситимэ»
• Руководитель Яковлева Надежда Дмитриевна, Вилюйский улус
• Слепцова Саргылана Живкустовна, г. Якутск
• Ноговицына Дария Михайловна, г. Якутск
• Яковлева Нюргустана Анатольевна, Горный улус
Диплом Лауреата III степени — Заболоцкая Наталья Владимировна, г. Якутск
Диплом Лауреата II степени — Кузьмина Изабелла Степановна, Чурапчинский улус
Диплом Лауреата I степени — Парфёнова Каролина Петровна, Хангаласский улус
Состав жюри в номинации «Керамика»:
• Божедонова Варвара Петровна, заведующий отделением «Основных
профессиональных дисциплин» Якутского художественного училища (колледж) им.
П.П. Романова
• Тагров Василий Николаевич м.н.с Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ЯНЦ СО РАН
• Старостина Татьяна Гаврильевна, хранитель фонда ЯГОМИК им. Ярословского
Грамотами в Номинации «Керамика» награждены:
• Петрова Саина, Якутское художественное училище им. П.П. Романова,
Руководитель Семёнова А.А.
• Матвеева Ульяна Васильевна, Таттинский улус
Диплом Лауреата III степени — Тавакалова Лариса Ефимовна, Намский улус
Диплом Лауреата II степени — Екечьямов Прокопий Александрович, Чурапчинский улус
Диплом Лауреата I степени — Колодезников Дмитрий Николаевич, г. Якутск
Блиц-конкурс по пошиву аксессуаров якутской традиционной одежды
На конкурсе работало жюри в составе:
• Председатель жюри: Старостина Татьяна Гаврильевна – этнограф, хранитель фонда музея им. Ем. Ярославского
Члены жюри:
• Жиркова Людмила Петровна – народный мастер РС(Я), методист по ДПИ
• Захарова Матрена Николаевна – преподаватель Якутского индустриально-педагогического колледжа
• Харлампьева Азиана Филипповна – народный мастер РС(Я), хранитель фонда «Симэх»
• Кондакова Нелли Гаврильевна – хранитель отделов фонда музея им. Ем. Ярославского
Грамотами по направлению конкурса Пошив дополнений традиционной якутской одежды награждены:
• Артемьева Александра Владимировна, Мегино-Кангаласский улус
• Григорьева Феодосия Афанасьевна, Вилюйский улус
• Соловьева Варвара Юрьевна, Хангаласский улус
Диплом Лауреата I степени — Алексеева Саргылана Ивановна, Вилюйский улус
Грамотами по направлению конкурса Пошив якутских традиционных рукавиц награждены:
• Заборовская Марфа Николаевна, Хангаласский улус
• Никифорова Людмила Ильинчна, г. Якутск
Диплом Лауреата I степени — Ахматова Надежда Прокопьевна, Чурапчинский улус
По направлению конкурса Пошив якутской традиционной шапки дипломом Лауреата I степени награждается Ноговицына Майкуо Васильевна, г. Якутск
Грамотами за активное участие в Праздничном шествии за массовость, уникальность костюмов и национальную самобытность награждены делегации мастеров:
• Жиганского района
• Оленекского улуса
• Саха академического театра
• Русского драматического театра
• Оймяконского района
• Ленского района
• Горного улуса
• Намского улуса
• Алданского района
• Усть-майского района
Дипломом Лауреата III степени по итогам Праздничного шествия в национальных костюмах за качество и количество традиционного костюма в колонне награждается делегация Сунтарского улуса
Дипломом Лауреата II степени по итогам Праздничного шествия в национальных костюмах за массовость колонны награждается делегация Мегино-Кангаласский улус
Дипломом Лауреата I степени по итогам Праздничного шествия в национальных костюмах награждается за красочность и разнообразие колонны награждается Управление культуры и духовного развития, г. Якутск
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