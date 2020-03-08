Итоги Х Юбилейной Республиканской выставки-ярмарки «Якутия мастеровая»

7 марта в Национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» состоялось подведение итогов и награждение победителей выставки-ярмарки «Якутия мастеровая-2020».

За активное участие в мероприятиях Национального центра «Симэх» Благодарственным письмом Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского награждены:

• Бубякина Анастасия Ивановна. Группа «Оьуор тойуга», г. Якутск

• Софронеева Елизавета Константиновна, Кобяйский улус

• Парфенова Каролина Петровна, Хангаласский улус

• Степанов Николай Николаевич, Вилюйский улус

• Гаврильева Александра Ивановна, Вилюйский улус

• Федотова Мария Петровна, Таттинский улус

• Устинов Степан Прокопьевич, Амгинский улус

За активное участие в выставочных мероприятиях Национального центра «Симэх» Почетной грамотой профсоюза работников культуры РС(Я) награждены специалисты Центра «Симэх»:

• Пахомова Надежда Гаврильевна, специалист по фондовой работе Центра «Симэх»

• Харлампьева Азияна Филипповна, специалист по фондовой работе Центра «Симэх»

За заслуги в сфере народного искусства, художественных промыслов и активное сотрудничество с Центром «Симэх» Почетной грамотой награждены:

• Гаврильев Кирилл Петрович, директор Якутского художественного училища им. П.П. Романова

• Чемпосова Яна Робертовна, Олёкминский улус

• Платонова Елена Сергеевна, Ленский район

• Петрова Евдокия Иннокентьевна, г. Якутск

• Слепцова Анна Николаевна, Намский улус

• Герасимова Матрена Николаевна, специалист Управления культуры МР «Усть-Алданский улус»

• Егоров Яков Николаевич, Верхневилюйский улус

За активное участие в мероприятиях Национального центра «Симэх» Благодарственным письмом награждены:

• Санникова Вера Афанасьевна, г. Якутск

• Кружок «Утум иис», с. Хатассы

• Объединение «Муру оьуора», Усть-Алданский улус

• Исмакова Анна Титовна, Алданский район

• Тавакалова Лариса Ефимовна, Намский улус

• Петрова Раиса Николаевна, Вилюйский улус

• Стручкова Валентина Васильевна, Амгинский улус

• Понохова Зинаида Дмитриевна, Намский улус

• Макарова Венера Власьевна, Олекминский улус

• Стручкова Валентина Васильевна, Амгинский улус

• Слепцова Евдокия Ивановна, Томпонский улус

• Михайлова Ольга Афанасьевна, специалист Управления кльутры МР «Амгинский улус»

• Степанова Тамара Прокопьевна, специалист Управления кльутры МР «Вилюйский улус»

• Степанова Надежда Валерьевна, специалист Управления культуры МР «Хангаласский улус»

• Терехова Ирина Николаевна, специалист Управления кльутры МР «Кобяйский улус»

• Мапулов Семен Антонович, генеральный директор АО «Якутская ярмарка»

• Головченко Наталья Евгеньевна, начальник МБУ УК и ДР МО «Город Томмот»

• Глава МР «Усть-Алданский улус (район)» Федотов Алексей Валерьевич

• Глава МР «Сунтарский улус (район)» Григорьев Анатолий Васильевич

• Глава МР «Вилюйский улус (район)» Винокуров Сергей Николаевич

• Глава МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Старостин Николай Прокопьевич

• Глава МР «Чурапчинский (район)» Ноговицын Андрей Тимофеевич

За активное участие в работе жюри конкурса в рамках X Республиканской выставки-ярмарки «Якутия мастеровая» благодарственным письмом Национального центра «Симэх» награждены:

• Понохова Зинаида Дмитриевна – народный мастер РС(Я), преподаватель Намского педагогического колледжа им. Винокурова

• Корнилова Надежда Егоровна Якутск мастер народных художественных промыслов РС(Я), преподаватель ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова

• Илларионова Галина Владимировна, художник-декоратор Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, мастер народных художественных промыслов РС(Я)

• Слепцов Михаил Николаевич, член Союза художников России

• Протопопов Василий Егорович, мастер народных художественных промыслов РС(Я)

• Спиридонов Василий Иванович, народный мастер РС(Я)

• Потапов Николай Ильич, народный мастер РС(Я)

• Готовцев Роман Ильич, народный мастер РС(Я)

• Телье–Иванов Семен Викторович, заслуженный работник культуры РС(Я)

• Пинигина Валентина Дмитриевна, заслуженный работник культуры РС(Я)

• Карамзина Татьяна Алексеевна, народный мастер РС(Я)

• Дьячковская Валентина Григорьевна, мастер народных художественных промыслов РС(Я)

• Гуляева Наталья Дмитриевна, преподаватель Намского педагогического колледжа им. Винокурова

• Николаева Лидия Михайловна, мастер народных художественных промыслов РС(Я) преподаватель Таратской СОШ

• Филиппова Нюргустана Владимировна, заведующая отдела ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова, отличник культуры РС(Я)

• Божедонова Варвара Петровна, заведующий отделением «Основных профессиональных дисциплин» Якутского художественного училища (колледж) им. П.П. Романова

• Тагров Василий Николаевич, м.н.с Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ЯНЦ СО РАН

• Старостина Татьяна Гаврильевна, хранитель фонда ЯГОМИК им. Ярословского

По итогам заседания Палаты народных художественных промыслов почетное звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)» присвоено:

• Шарина Василена Валерьевна, Амгинский улус

• Соловьев Леонид Прокопьевич, г. Якутск

• Константинова Аксинья Яковлевна — Туостуйа, Сунтарский улус

• Ефремов Иван Николаевич, Ханагалсский улус

• Данилов Яков Павлович, Таттинский улус

• Степанова Оксана Тимофеевна, Томпонский район

• Ефимова Елена Петровна, Хангаласский улус

• Николаев Гаврил Гаврильевич Чурапчинский улус

• Попова Любовь Ильинична, Намский улус

• Иванова Зинаида Федоровна, Мирнинский район

• Корнилова Надежда Егоровна, г. Якутск

• Яроев Василий Васильевич, г. Якутск

• Винокурова Астра Ивановна, Кобяйский улус

• Макарова Парасковья Васильевна, Таттинский улус

• Иванова (Крылова) Диана Вячеславовна

Состав жюри в номинации «Национальное шитье» и «Национальный костюм»:

• Понохова Зинаида Дмитриевна – народный мастер РС(Я), преподаватель Намского педагогического колледжа им. Винокурова

• Корнилова Надежда Егоровна Якутск мастер народных художественных промыслов РС(Я), преподаватель ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова

• Илларионова Галина Владимировна, художник-декоратор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, мастер народных художественных промыслов РС(Я)

Грамотами в номинации «Национальное шитье» награждены:

• Фёдорова Варвара Дмитриевна, Сунтарский улус

• Босикова Александра Гаврильевна, Усть-Алданский улус

• Иванова Айыына, Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова

• Степанова Раиса Васильевна, г. Якутск

• Лазарева Галина Валерьевна, Вилюйский улус

Диплом Лауреата III степени — Иванова Екатерина Гаврильевна, Вилюйский улус

Диплом Лауреата II степени — Ильина Матрена Даниловна, Хангаласский улус

Диплом Лауреата I степени — Макарова Венера Власьевна, Олекминский район

Грамотами в номинации «Национальный костюм» награждены:

• Егорова Алдана Иннокентьевна, Усть-Алданский улус

• Николаева Евдокия Ильинична, Оленекский улус

• Маркова Александра Васильевна, Алданский район

• Ксенофонтова Айсена, Якутский колледж технологии и дизайна, г. Якутск

• Савинова Сайыына, Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова

Диплом Лауреата III степени — Иванова Зинаида Фёдоровна, Мирнинский район

Диплом Лауреата II степени — Окоемов Иван Иннокентьевич, Усть-Алданский улус

Диплом Лауреата I степени — Быканова Мария Николаевна, Усть-Янский улус

Грамотами в номинации «Лоскутное шитье» награждены:

• Павлова Ирина Георгиевна, Верхневилюйский улус

• Федотова Мария Петровна, Таттинский улус

• Мастерская прикладного творчества «Параскева»

• Платонова Елена Сергеевна

• Сивцева Альбина Дмитриевна, Усть-Алданский улус

• Луковцева Светлана Егоровна, Таттинский улус

• Малышева Нелли Дмитриевна, Олекминский район

• Сыромятникова Мария Петровна, Намский улус

Диплом Лауреата III степени — Коллективная работа «Дьөһөгөй Айыы» Нюрбинский улус

Диплом Лауреата II степени — Бурнашева Анна Афанасьевна, Усть-Алданский улус

Диплом Лауреата I степени — Коллективная работа СОШ №1 имени В.П. Ларионова, Мегино-Кангаласский улус Рук. Кычкина Е.Е.

Состав жюри в номинации «Резьба по кости» и «Резьба по дереву»:

• Слепцов Михаил Николаевич, член Союза художников России

• Протопопов Василий Егорович, мастер народных художественных промыслов РС(Я)

• Спиридонов Василий Иванович, народный мастер РС(Я)

Грамотами в номинации «Резьба по кости» награждены:

• Мордосов Егор Артурович, ООО «Туску», г. Якутск

• Арктический государственный институт культуры и искусств. Мастерская Мамонтова К.М.

• Амыдаева Айина, Якутское художественное училище им. П.П. Романова. Рук. Филиппова Н.В.

Диплом Лауреата III степени — Томский Семен Семенович, Верхневилюйский улус

Диплом Лауреата II степени — Соловьев Леонид Прокопьевич, г. Якутск

Диплом Лауреата I степени — Егоров Яков Николаевич, Верхневилюйский улус

Грамотами в номинации «Резьба по дереву» награждены:

• Сидоров Василий Николаевич, Томпонский Улус

• Семёнова Лариса, Анабарский улус

Диплом Лауреата III степени — Дьячковский Валерий Моисеевич, Горный улус

Диплом Лауреата II степени — Чэрин Фёдор Иванович, Таттинский улус

Диплом Лауреата I степени — Аммосов Владимир Кимович, Хангаласский улус

Состав жюри в номинации «Ювелирное дело» и «Кузнечное дело»:

• Потапов Николай Ильич, народный мастер РС(Я)

• Готовцев Роман Ильич, народный мастер РС(Я)

• Телье–Иванов Семен Викторович, заслуженный работник культуры РС(Я)

Грамотами в номинации Кузнечное дело» награждены:

• Петров Кирилл Валерьевич, Сунтарский улус

• Слепцова Евдокия Ивановна, Томпонский улус

• Неустроев Иван, Якутское художественное училище им. П.П. Романова, рук. Барахова А.В.

• Алексеева Саргылана Пантелеймоновна, Нюрбинский улус

Диплом Лауреата III степени — Васильев Леонид Степанович, Таттинский улус

Диплом Лауреата II степени — Павлов Иван Тимофеевич, Вилюйский улус

Диплом Лауреата I степени — Петров Игорь Петрович, Сунтарский улус

Грамотами в номинации Ювелирное дело» награждены:

• Васильев Василий Якутское художественное училище им. П.П. Романова Рук Федорова Л.Е., Неустроева Н.А.

• Говоров Леонид Прокопьевич Намский улус

Диплом Лауреата III степени — Капитонов Пётр Якутское художественное училище им. П.П. Романова. Рук Федорова Л.Е., Неустроева Н.А.

Диплом Лауреата II степени — Николаев Гаврил Гаврильевич, Чурапчинский улус

Диплом Лауреата I степени — Иванов Евгений Иванович, Нюрбинский улус

Состав жюри в номинации «Обработка бересты» и «Плетение из конского волоса»:

• Пинигина Валентина Дмитриевна – заслуженный работник культуры РС(Я)

• Карамзина Татьяна Алексеевна – народный мастер РС(Я)

• Дьячковская Валентина Григорьевна, мастер народных художественных промыслов РС(Я)

Грамотами в номинации Обработка бересты награждены:

• Малышева Матрена Михайловна, Таттинский улус

• Попова Любовь Ильинична, Намский улус

• Никитина Евдокия Николаевна, Семен Иннокентьевич, г. Якутск

• Отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Якутского художественного училище им. П.П. Романова. Рук. Корнилова Надежда Егоровна

Диплом Лауреата III степени — Васильева Тамара Галиновна, Валентин Титович, Намский улус

Диплом Лауреата II степени — Объединение «Испэ туос», рук. Макарова Парасковья Васильевна, Таттинский улус

Диплом Лауреата I степени — Объединение «Оһуор түмсүү», Усть-Алданский улус. Рук. Колодезникова Екатерина Ивановна, (Константинова Саргылана Гаврильевна, Дегтярева Татьяна Гаврильевна, Горохова Варвара Михайловна)

Грамотами в номинации Плетение из конского волоса награждены:

• Соловьева Пелагея Васильевна, Усть-Алданский

• Оконешникова Саргылана Степановна, Чурапчинский улус

• Николаева Варвара Дмитриевна, Чурапчинский улус

• Контогорова Марфа Николаевна, Сунтарский улус

Диплом Лауреата III степени — Иванова Саргылана Иннокентьевна, Мегино-Кангаласский улус

Диплом Лауреата II степени — Седалищева Ольга Егоровна, Чурапчинский улус

Диплом Лауреата I степени — Рехлясова Мария Петровна, Намский улус

Состав жюри в номинации «Кукольное дело»

• Гуляева Наталья Дмитриевна, преподаватель Намского педагогического колледжа им. Винокурова

• Николаева Лидия Михайловна, мастер народных художественных промыслов РС(Я) преподаватель Таратской СОШ

• Филиппова Нюргустана Владимировна, заведующая отдела ДПИ Якутского художественного училище им. П.П. Романова

Грамотами в Номинации «Кукольное дело» награждены:

• Софронова Туяра Александровна, Нюрбинский улус

• Объединение «Утум ситимэ»

• Руководитель Яковлева Надежда Дмитриевна, Вилюйский улус

• Слепцова Саргылана Живкустовна, г. Якутск

• Ноговицына Дария Михайловна, г. Якутск

• Яковлева Нюргустана Анатольевна, Горный улус

Диплом Лауреата III степени — Заболоцкая Наталья Владимировна, г. Якутск

Диплом Лауреата II степени — Кузьмина Изабелла Степановна, Чурапчинский улус

Диплом Лауреата I степени — Парфёнова Каролина Петровна, Хангаласский улус

Состав жюри в номинации «Керамика»:

• Божедонова Варвара Петровна, заведующий отделением «Основных профессиональных дисциплин» Якутского художественного училища (колледж) им. П.П. Романова

• Тагров Василий Николаевич м.н.с Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ЯНЦ СО РАН

• Старостина Татьяна Гаврильевна, хранитель фонда ЯГОМИК им. Ярословского

Грамотами в Номинации «Керамика» награждены:

• Петрова Саина, Якутское художественное училище им. П.П. Романова, Руководитель Семёнова А.А.

• Матвеева Ульяна Васильевна, Таттинский улус

Диплом Лауреата III степени — Тавакалова Лариса Ефимовна, Намский улус

Диплом Лауреата II степени — Екечьямов Прокопий Александрович, Чурапчинский улус

Диплом Лауреата I степени — Колодезников Дмитрий Николаевич, г. Якутск

Блиц-конкурс по пошиву аксессуаров якутской традиционной одежды

На конкурсе работало жюри в составе:

• Председатель жюри: Старостина Татьяна Гаврильевна – этнограф, хранитель фонда музея им. Ем. Ярославского

Члены жюри:

• Жиркова Людмила Петровна – народный мастер РС(Я), методист по ДПИ

• Захарова Матрена Николаевна – преподаватель Якутского индустриально-педагогического колледжа

• Харлампьева Азиана Филипповна – народный мастер РС(Я), хранитель фонда «Симэх»

• Кондакова Нелли Гаврильевна – хранитель отделов фонда музея им. Ем. Ярославского

Грамотами по направлению конкурса Пошив дополнений традиционной якутской одежды награждены:

• Артемьева Александра Владимировна, Мегино-Кангаласский улус

• Григорьева Феодосия Афанасьевна, Вилюйский улус

• Соловьева Варвара Юрьевна, Хангаласский улус

Диплом Лауреата I степени — Алексеева Саргылана Ивановна, Вилюйский улус

Грамотами по направлению конкурса Пошив якутских традиционных рукавиц награждены:

• Заборовская Марфа Николаевна, Хангаласский улус

• Никифорова Людмила Ильинчна, г. Якутск

Диплом Лауреата I степени — Ахматова Надежда Прокопьевна, Чурапчинский улус

По направлению конкурса Пошив якутской традиционной шапки дипломом Лауреата I степени награждается Ноговицына Майкуо Васильевна, г. Якутск

Грамотами за активное участие в Праздничном шествии за массовость, уникальность костюмов и национальную самобытность награждены делегации мастеров:

• Жиганского района

• Оленекского улуса

• Саха академического театра

• Русского драматического театра

• Оймяконского района

• Ленского района

• Горного улуса

• Намского улуса

• Алданского района

• Усть-майского района

Дипломом Лауреата III степени по итогам Праздничного шествия в национальных костюмах за качество и количество традиционного костюма в колонне награждается делегация Сунтарского улуса

Дипломом Лауреата II степени по итогам Праздничного шествия в национальных костюмах за массовость колонны награждается делегация Мегино-Кангаласский улус

Дипломом Лауреата I степени по итогам Праздничного шествия в национальных костюмах награждается за красочность и разнообразие колонны награждается Управление культуры и духовного развития, г. Якутск



