Итоги голосования: согласны ли якутяне со строительством Ленского моста?

Много в последнее время было в обществе пересудов насчет строительства Ленского моста. Кто-то был против, а кто-то — за.

Приводились различные аргументы. Было написано множество аналитических статей.

И поэтому на нашем сайте, для наших читателей с 13 до 17 февраля прошло открытое голосование. Читатели голосовали: согласны ли они со строительством Ленского моста?

И вот такие получились итоги: более 2/3 читателей высказались за строительство моста. А почти 1/3 читателей оказалась в противниках строительства. Сторонников строительства моста оказалось в два раза больше.

Так что, сторонников строительства моста через Лену гораздо больше чем противников.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ