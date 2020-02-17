17.02.2020
18:51
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Опрос

Итоги голосования: согласны ли якутяне со строительством Ленского моста?

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Много в последнее время было в обществе пересудов насчет строительства Ленского моста. Кто-то был против, а кто-то — за.

Приводились различные аргументы. Было написано множество аналитических статей.

И поэтому на нашем сайте, для наших читателей с 13 до 17 февраля прошло открытое голосование. Читатели голосовали: согласны ли они со строительством Ленского моста?

И вот такие получились итоги: более 2/3 читателей высказались за строительство моста. А почти 1/3 читателей оказалась в противниках строительства. Сторонников строительства моста оказалось в два раза больше.

Так что, сторонников строительства моста через Лену гораздо больше чем противников.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вы согласны со строительством Ленского моста?
  • Да - Мост нужно построить
    71%, 1 660 ответов
  • Нет - Мост не нужен
    26%, 609 ответов
  • Не знаю
    3%, 75 ответов
Всего голосов: 2 344
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Фото: Марии Васильевой, ЯСИА.
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