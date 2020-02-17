Итоги голосования: согласны ли якутяне со строительством Ленского моста?
Много в последнее время было в обществе пересудов насчет строительства Ленского моста. Кто-то был против, а кто-то — за.
Приводились различные аргументы. Было написано множество аналитических статей.
И поэтому на нашем сайте, для наших читателей с 13 до 17 февраля прошло открытое голосование. Читатели голосовали: согласны ли они со строительством Ленского моста?
И вот такие получились итоги: более 2/3 читателей высказались за строительство моста. А почти 1/3 читателей оказалась в противниках строительства. Сторонников строительства моста оказалось в два раза больше.
Так что, сторонников строительства моста через Лену гораздо больше чем противников.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Вы согласны со строительством Ленского моста?
- Да - Мост нужно построить71%, 1 660 ответов
- Нет - Мост не нужен26%, 609 ответов
- Не знаю3%, 75 ответов
Всего голосов: 2 344Архив опросов
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Фото: Марии Васильевой, ЯСИА.
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