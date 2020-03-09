Итоги голосования: назван самый красивый герб улуса

Завершилось на нашем сайте голосование «У какого улуса самый красивый герб?». По мнению наших читателей, самый красивый герб у Усть-Майского улуса (17% голосов)!

Согласно сайту геральдика.ру:

Геральдическое описание гласит: «В лазоревом поле рассеченная зеленью и червленью гора о трех серебряных вершинах, обремененная золотым сидящим соболем с опущенным хвостом. Во главе семь серебряных дугообразно расположенных якутских алмазов (фигуры в виде поставленных на угол квадратов, каждый из которых расторгнут на шесть частей: накрест и наподобие двух сходящихся по сторонам стропил)».

Изображение гор обозначает, что на территории улуса расположен протяженный Джугджурский хребет, богатый полезными ископаемыми, в частности золотом. Золотой соболь символизирует богатство края пушниной. Традиционным занятием коренного населения улуса – эвенков является охотничий промысел.

Алмазы в особой стилизации, аналогичной их стилизации в Государственном гербе Республики Саха (Якутия), обозначают административно-территориальную принадлежность муниципального образования к Республике Саха (Якутия).

Герб утвержден решением Усть-Майского улусного (районного) Собрания депутатов от 25 июня 2004 года № 11-8 РУ (Р)С.