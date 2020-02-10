Итоги голосования: победили якутские Альпы!

С 6 по 10 февраля на читатели нашего портала участвовали в голосовании: интернет выбирал, в каком улусе Якутии самая красивая природа?

И самая красивая природа, по мнению читателей, находится в краю якутских Альп — в прекрасном Момском районе!

Момский район находится в северной части Якутии. На его территории находится природный парк Момский.

Символично, что на территории Момского района находится гора Победа — самая высокая точка точка северо-востока Сибири (без Камчатки).

Поздравляем!!!

Фотографии Момского района:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ