10.02.2020
21:48
241

Опрос

Итоги голосования: победили якутские Альпы!

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С 6 по 10 февраля на читатели нашего портала участвовали в голосовании: интернет выбирал, в каком улусе Якутии самая красивая природа?

И самая красивая природа, по мнению читателей, находится в краю якутских Альп — в прекрасном Момском районе!

Момский район находится в северной части Якутии. На его территории находится природный парк Момский.

Символично, что на территории Момского района находится гора Победа — самая высокая точка точка северо-востока Сибири (без Камчатки).

Поздравляем!!!

Фотографии Момского района:

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Балаган-Тас (якут. Балаҕан-Таас) — потухший вулкан в Якутии. Балаган-Тас (якут. Балаҕан-Таас) — потухший вулкан в Момском районе Якутии. Находится на правобережье реки Момы, в 10 км от реки близ северного полярного круга на продолжении тектонического разлома. По форме вулкан представляет собой почти правильный конус, усечённый примерно на одну четверть, возвышающийся приблизительно на 300 метров на окружающей местностью. Основание конуса представляет собой почти правильную окружность диаметром 1100—1200 м. Вулканический конус не является частью горной гряды и хорошо выделяется в ландшафте местности. По форме вулкан представляет собой почти правильный конус, усечённый примерно на одну четверть, возвышающийся приблизительно на 300 метров на окружающей местностью. Основание конуса представляет собой почти правильную окружность диаметром 1100—1200 м. Вулканический конус не является частью горной гряды и хорошо выделяется в ландшафте. Поверхность склонов ровная. Конус наклонён к юго-западу, крутизна наклонов (по замеру верхней кромки) около 2-х градусов. Склоны пологие, в среднем угол наклона не превышает 20-22 градуса. Абсолютная высота 992 метра. Кратер вулкана имеет почти правильную кольцеобразную форму диаметром около 120 метров. Глубина кратера 12-15 м. Дно кратера покрыто растительным слоем, мощность почвенно-растительного слоя не превышает 1 метра. По косвенным данным возраст вулкана Балаган-Тас не превышает нескольких сотен лет. Своё название «Балаган-Тас» получил за схожесть с якутской юртой. ———————————————————— #охотныйдворякутск #якутск #якутия #булчут #россия #булт #природа #вулкан #саха #республикасахаякутия #охотана #охотанаохоту #зима #снег #охотник #охотники #момскийулус

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Это Момский улус с. Сасыр, вот куда надо ехать отдыхать!😍😍 Фото: @_suggashet_ • #priroda_yakutia #красотаякутии #якутия #момскийулус • • • • Самые красивые девушки 😍 Якутии тут 👉 @krasotki_yakutska 👈 подписывайтесь ✅ • Территория хорошего настроения🤪, только якутские приколы 👉@kylymen 👈 подписывайтесь ✅ • Сладкая страница 🍰 @tort_sale_ykt 🎂 свободные торты в Якутске! Свежие медовики и другие сладости в наличии у продавцов 🍓🥯🍭😋

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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

В каком улусе Якутии самая красивая природа?
  • 17. Момский район
    34%, 26 955 ответов
  • 24. Олёкминский улус
    33%, 26 162 ответов
  • 21. Нюрбинский улус
    8%, 5 980 ответов
  • 28. Томпонский район
    5%, 3 590 ответов
  • 32. Хангаласский улус
    3%, 2 045 ответов
  • 4. Амгинский улус
    3%, 2 003 ответов
  • 22. Оймяконский улус
    2%, 1 689 ответов
  • 9. Верхоянский улус
    1%, 995 ответов
  • 13. Кобяйский улус
    1%, 993 ответов
  • 26. Сунтарский улус
    1%, 850 ответов
  • 30. Усть-Майский улус
    1%, 835 ответов
  • 27. Таттинский улус
    1%, 784 ответов
  • 2. Алданский район
    1%, 695 ответов
  • 29. Усть-Алданский улус
    1%, 606 ответов
  • 14. Ленский район
    1%, 573 ответов
  • 11. Горный улус
    1%, 436 ответов
  • 33. Чурапчинский улус
    0%, 378 ответов
  • 7. Верхневилюйский улус
    0%, 362 ответов
  • 10. Вилюйский улус
    0%, 341 ответов
  • 6. Булунский улус
    0%, 311 ответов
  • 23. Оленёкский национальный эвенкийский улус
    0%, 289 ответов
  • 15. Мегино-Кангаласский улус
    0%, 279 ответов
  • 18. Намский улус
    0%, 268 ответов
  • 25. Среднеколымский улус
    0%, 267 ответов
  • 1. Абыйский улус
    0%, 216 ответов
  • 3. Аллаиховский улус
    0%, 199 ответов
  • 12. Жиганский национальный эвенкийский улус
    0%, 197 ответов
  • 34. Эвено-Бытантайский национальный улус
    0%, 191 ответов
  • 31. Усть-Янский улус
    0%, 156 ответов
  • 8. Верхнеколымский улус
    0%, 120 ответов
  • 5. Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус
    0%, 103 ответов
  • 16. Мирнинский район
    0%, 96 ответов
  • 19. Нерюнгринский район
    0%, 71 ответов
  • 20. Нижнеколымский улус
    0%, 50 ответов
Всего голосов: 79 085
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