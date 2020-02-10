Итоги голосования: победили якутские Альпы!
С 6 по 10 февраля на читатели нашего портала участвовали в голосовании: интернет выбирал, в каком улусе Якутии самая красивая природа?
И самая красивая природа, по мнению читателей, находится в краю якутских Альп — в прекрасном Момском районе!
Момский район находится в северной части Якутии. На его территории находится природный парк Момский.
Символично, что на территории Момского района находится гора Победа — самая высокая точка точка северо-востока Сибири (без Камчатки).
Поздравляем!!!
Фотографии Момского района:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
В каком улусе Якутии самая красивая природа?
- 17. Момский район34%, 26 955 ответов
- 24. Олёкминский улус33%, 26 162 ответов
- 21. Нюрбинский улус8%, 5 980 ответов
- 28. Томпонский район5%, 3 590 ответов
- 32. Хангаласский улус3%, 2 045 ответов
- 4. Амгинский улус3%, 2 003 ответов
- 22. Оймяконский улус2%, 1 689 ответов
- 9. Верхоянский улус1%, 995 ответов
- 13. Кобяйский улус1%, 993 ответов
- 26. Сунтарский улус1%, 850 ответов
- 30. Усть-Майский улус1%, 835 ответов
- 27. Таттинский улус1%, 784 ответов
- 2. Алданский район1%, 695 ответов
- 29. Усть-Алданский улус1%, 606 ответов
- 14. Ленский район1%, 573 ответов
- 11. Горный улус1%, 436 ответов
- 33. Чурапчинский улус0%, 378 ответов
- 7. Верхневилюйский улус0%, 362 ответов
- 10. Вилюйский улус0%, 341 ответов
- 6. Булунский улус0%, 311 ответов
- 23. Оленёкский национальный эвенкийский улус0%, 289 ответов
- 15. Мегино-Кангаласский улус0%, 279 ответов
- 18. Намский улус0%, 268 ответов
- 25. Среднеколымский улус0%, 267 ответов
- 1. Абыйский улус0%, 216 ответов
- 3. Аллаиховский улус0%, 199 ответов
- 12. Жиганский национальный эвенкийский улус0%, 197 ответов
- 34. Эвено-Бытантайский национальный улус0%, 191 ответов
- 31. Усть-Янский улус0%, 156 ответов
- 8. Верхнеколымский улус0%, 120 ответов
- 5. Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус0%, 103 ответов
- 16. Мирнинский район0%, 96 ответов
- 19. Нерюнгринский район0%, 71 ответов
- 20. Нижнеколымский улус0%, 50 ответов
Всего голосов: 79 085Архив опросов
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