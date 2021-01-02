Итоги голосования: Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году?

Завершилось онлайн-голосование «Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году?». По мнению читателей, первые 5 мест распределились следующим образом:

5 МЕСТО

Первую пятерку открывает депутат Якутской городской Думы, главный врач поликлиники N1 Алевтина Эверстова. Недавно политик приняла участие в народном флэшмобе в защиту Ирины Высоких.

4 МЕСТО

На 4 месте расположилась министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких. В декабре 2020 года министр стала известна на всю Россию в связи с печальным инцидентом в Ил Тумэне и заручилась поддержкой многих якутян.

3 МЕСТО

Гранд-дама якутской политики Евгения Михайлова заняла 3 место. В данный момент Евгения Исаевна является президентом СВФУ им. М.К. Аммосова.

2 МЕСТО

На серебряном месте расположилась Антонина Григорьева — народный депутат Якутии, Нюрбинский одномандатный избирательный округ №11 (партия «Единая Россия»).

1 МЕСТО

По мнению читателей нашего портала, самой авторитетной женщиной-политиком в Якутии стала мэр Якутска Сардана Авксентьева!

Сардана Владимировна является не только одним из самых популярных политиков Якутии, но и активным пользователем соцсетей. Любой человек может написать ей в Инстаграм о проблемах в городе и получить обратную связь от народного мэра.

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