Итоги Года театра подвели в Якутске

Торжественное закрытие Года театра прошло 26 декабря на сцене Государственного театра оперы и балета Якутии. Участниками мероприятия стали театральные коллективы и представители культурной общественности республики. С завершением тематического года их поздравили зампред правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА, первый вице-спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий КУПРИЯНОВ, Государственный советник Якутии Андрей БОРИСОВ, председатель Союза театральных деятелей РС(Я) Айаал АММОСОВ.

По словам зампреда правительства Ольги Балабкиной, Год театра, стартовавший на Приморской сцене Мариинского театра с алгыса, поведенного Театром Олонхо, пролетел быстрее, чем любой другой год.

«В этот год наши театры получили определенный подъем: каждый — в своём качестве, каждый — в своей роли. Хотелось бы чтобы наша деятельность продолжалась дальше и была во благо нашей Якутии», — подчеркнула она.

Подводя итоги Года театра, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов отметил театральные коллективы республики, внесшие наиболее яркий вклад событийную палитру. Директору Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) Сергею ЮНГАНСУ вручена награда за проведение на высоком уровне международных фестивалей и конкурсов. Напомним, в 2019 году театр провел сразу два крупных международных мероприятия – I Международный фестиваль-конкурс оперных певцов им. А. Адамовой-Афанасьевой и X Международный фестиваль классического балета «Стерх».

Обладателем номинации «За активное участие в организации и проведении международных мероприятий» стал Государственный театр коренных малочисленных народов Севера, в номинации «За активное участие во Всероссийских и международных театральных фестивалях» — награду получил Саха академический театр. В номинации «Самый кассовый спектакль, показанный в Год театра» победил Государственный академический русский драматический театр, за лучшее освещение мероприятий Года театра в Якутии отмечен корреспондент Yakutia.info Иван БАРКОВ.

Кроме того, министр вручил награду Национальной премии «Театр масс» за «Лучший театрализованный праздник государственного режиссёрско-постановочной группе театрализованного представления «Свет над Арктикой», во главе с народным артистом России Андреем Борисовым.

«Хотел бы отметить, что в Год театра в наших зрительных залах были глава республики, председатель и все члены правительства. В Год театра мы провели, 1499 мероприятий, и сегодня у нас 1500-ое. Спектакли посетили 200 343 зрителей, всего нашими театрами за 2019 год выпущено 50 премьер. Я бы хотел поблагодарить всех наших актеров, режиссеров, работников закулисья за этот замечательный год – Год театра», — сказал министр.

Церемонию закрытия завершила передача эстафеты от Года театра Году памяти и славы.