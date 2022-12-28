28.12.2022
08:43
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Спорт
Итоги года: Лучшие команды по национальным настольным играм
🏆Город Якутск стал обладателем Кубка Федерации национальных настольных игр Якутии.
В Якутии разыграли Кубок Федерации национальных настольных игр, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей. Победу одержала команда города Якутска, второе место досталось Мегино-Кангаласскому району, третье — Нюрбинскому.
Фото: пресс-службы
Источник: Федерация национальных настольных игр Якутии
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