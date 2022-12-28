Итоги года: Лучшие команды по национальным настольным играм

🏆Город Якутск стал обладателем Кубка Федерации национальных настольных игр Якутии. В Якутии разыграли Кубок Федерации национальных настольных игр, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей. Победу одержала команда города Якутска, второе место досталось Мегино-Кангаласскому району, третье — Нюрбинскому.

Фото: пресс-службы Источник: Федерация национальных настольных игр Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх