Итоги года: Главные успехи юных якутян в сфере образования

Золотые медали, стобалльники, призеры олимпиад: Ирина Любимова назвала главные успехи юных якутян в 2022 году.

В ходе прямого эфира в социальных сетях министр образования и науки Якутии Ирина Любимова отметила наиболее значимые успехи в сфере образования.

— Успехи – это не только мероприятия, но и достижения наших детей, школьников, студентов. С гордостью можно сказать, что на Всероссийской предметной олимпиаде школьников мы имеем 7 призеров. 473 выпускника школ окончили школу с золотой медалью. Это тоже большой успех. 21 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов, — рассказала министр.

Также Ирина Любимова выделила большие успехи на I чемпионатном движении профессионального мастерства по северным профессиям, Евразийских играх и на чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

«Республика как всегда имеет отличные результаты по итогам чемпионата “Абилимпикс”. Наши дети принесли родной республике медали с конкурса», — подчеркнула она.

Отметим, что Якутия принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2016 года. В марте 2022 года в региональном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 218 человек, они соревновались по 26 компетенциям на 13 площадках региона. Республику на соревнованиях в Москве достойно представили 8 конкурсантов — победители регионального этапа конкурса.