Итоги года: Десятка лучших стрелков Якутии

Федерация спортинга Якутии подвела итоги 2022 года и наградила лучших стрелков.

Под конец года Национальная федерация спортинга и стендовой стрельбы республики традиционно в торжественной обстановке подвела итоги спортивного года.

Уходящий 2022 год выдался успешным для якутских спортингистов, — отметил в своем выступлении президент федерации Иван Макаров. – Нашими стрелками добыты медали на всероссийских и международных соревнованиях. Якутские стрелки снова доказали, что Якутия находится на ведущих ролях на карте российского спортинга».

За медали на чемпионатах России и этапах Кубка России денежными премиями были вознаграждены ведущие стрелки республики. Также Федерация поздравила и новоиспеченных мастеров спорта России. Были отдельно отмечены по номинациям и те, кто в 2022 внес посильный вклад в развитии спортинга и стендовой стрельбы в республике.

В номинации «Сенсация года» награду получил Евгений Иванов, в номинации «Спонсор года» отмечена компания «Туймаада-нефть» (гендиректор Степан Чепалов), «Организатор года» – Афанасий Дарбасов, «Успех года» – Альберт Кузьмин, «Лучший судья» – Эдгар Петров, «Стабильность» – Айаал Макаров, «Благодарность» – Олег Черкашин, «Журналист» – Александр Посельский, «Очарование» – Кира Ефремова.

В конце торжественного мероприятия Федерация спортинга РС(Я) по традиции назвала Десятку лучших стрелков 2022 года. Добавим, что имена лучших определили по итогам республиканских соревнований.

Десять лучших стрелков Якутии 2022 года:

1. Айаал Макаров

2. Николай Кобяков

3. Степан Чепалов

2. Артур Николаев

5. Игорь Егоров

6. Альберт Кузьмин

7. Евгений Иванов

8. Николай Местников

9. Ариан Аммосов

10. Евгений Шишигин