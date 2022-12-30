Итоги года: Цирк Якутии готовится к новому этапу развития

Вот и подошел к своему завершению 2022 год. В нем останется множество событий и воспоминаний, которых у каждого жителя Якутии накопилось немало. По традиции в преддверии праздника подводят итоги предприятия и организации республики, не исключение и Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых. О том каким был уходящий юбилейный год мы поговорили с директором и художественным руководителем цирка Сергеем Расторгуевым. О планах и целях на будущее, а также о новой стратегии развития циркового искусства читайте в нашем интервью.

– Сергей Васильевич, с праздником Вас! Как Вы оцениваете уходящий юбилейный год, каким он был для коллектива цирка?

— Все мы с нетерпением ждали наступления 2022 года, связывая его с приходом надежды на возвращение к привычной жизни. К счастью, многое из запланированного удалось реализовать. Уходящий год ознаменован началом работы над новыми проектами, которые еще предстоит доработать.

Мне хочется поблагодарить коллектив за преданность и желание изо дня в день делать свою работу чуть лучше, чем вчера, меняться, а иногда и выходить из зоны комфорта. Год мы начали с так называемой перезагрузки, переосмысления дальнейшего плана развития. С креативной командой Ивана Степанова АНО «Индустрия будущего» на площадке «Точки кипения — Якутск» и в самом цирке состоялись стратегические сессии, встречи с интересными людьми. Так мы познакомились и начали сотрудничество с экспертом из Москвы, ментором стартапов в сфере инноваций Виталием Виноградовым. Весной и летом состоялись встречи с представителями «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». Первый заместитель генерального директора корпорации Эльвира Нургалиева лично ознакомилась с деятельностью цирка, с планом комплексного развития циркового искусства Якутии.

Можно сказать, что в уходящем году началась работа по подготовке модернизации цирка изнутри, адаптации его под современные реалии. Если взглянуть на историю развития цирка и разделить ее на три части, то мы сейчас находимся на переходе от второго к третьему этапу. Третий этап предполагает новый виток развития в логике креативных индустрий, инноваций и цифровизации.

— Каковы сегодня современные реалии?

— Наш сегодняшний зритель — это поколение, выросшее и растущее на гаджетах, это родители, для большинства которых цирк в традиционном облике уже не столь привлекателен. Чтобы оставаться востребованными, необходимо понять, каким образом развиваются технологии, и как их можно внедрить в цирковое пространство, чтобы сделать его более интересным и конкурентоспособным. Если с 2004 года, с момента ввода здания цирка, в приоритете стояла задача завершения строительства полноценного комплекса, то сегодня к ней добавляется требование модернизации. Перед нами стоит задача сделать цирк досуговым «магнитом», центром, в котором помимо представления будут действовать и другие культурно-развлекательные направления для широкой аудитории. Все это может быть претворено в Едином цирковом комплексе, достроенной второй очереди цирка. Цирковой комплекс представляет собой многофункциональное культурно-общественное пространство. Здесь будет действовать не только цирк в привычном его понимании, но и другие направления для семейного отдыха, молодежного, детского досуга и образования, в том числе профессионального циркового. Обновленный проект здания цирка Якутии предполагает размещение экспозиционных пространств, коворкинг-зон, студий по интересам.

Сердцем и главной площадкой центра станет многоуровневая универсальная оборудованная арена с амфитеатрным залом, а существующий манеж — площадкой для репетиций артистов, практических занятий студентов Арктического института культуры и искусств, Республиканского колледжа культуры и искусств, учащихся детских цирковых студий. Расширение площадей, современное техническое оснащение позволят проводить разные по формату и направлению мероприятия. Строительство единого циркового комплекса укрепит взаимодействие с другими цирками страны, даст возможность войти в маршрут гастролей федеральной компании «Росгосцирк».

— Необходимость перемен очевидна каждому из нас. Что делается сегодня в поддержку развития циркового искусства?

— Среди культурно-досуговых учреждений страны цирки признаны как стратегически важные объекты. В условиях последних непростых для экономики реалий именно цирк стал одним из лидеров по посещаемости. Мы видим возрождающийся интерес. Это еще раз подтверждает факт, что цирковое производство, как местный продукт нужно развивать и продвигать. Сейчас в России происходит переориентация всего циркового хозяйства. В мае и августе этого года по поручению премьера правительства страны Михаила Мишустина в Министерстве культуры РФ состоялись заседания по разработке проекта стратегии развития циркового дела России. Состоялась встреча с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В составе рабочей группы я представлял интересы региональных национальных трупп. Внесен ряд предложений. Ключевые из них это проекты по развитию детских цирковых студий, социально-благотворительные направления, поддержка национальных цирков и включение региональных трупп в маршрут гастролей по Дальнему Востоку и Российской Федерации.

— Участвует ли цирк в общественных мероприятиях?

— Цирк Якутии имеет многолетний опыт работы на благотворительной основе. Оказываем непрерывную поддержку школам-интернатам, детским домам, благотворительным фондам, домам-интернатам для людей преклонного возраста, социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, детям погибших сотрудников при выполнении служебного долга, обществу «Подросток», всероссийскому обществу инвалидов, якутской городской организации слепых, несовершеннолетним детям, состоящим в «группе риска» Амгинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского, Хангаласского улусов и г. Якутска. Тесно сотрудничаем с Советом и Фондом ветеранов РС (Я), города Якутска и улусов, республиканской общественной организацией «Дети войны».

В новом учебном году запущен патриотический проект «Цирк приходит в школу». К проекту подключилось 10 школ Якутска. Швейный цех цирка сшил сумки для мобилизованных. Также проходят благотворительные представления, выездные утренники для детей участников СВО.

— Какую поддержку цирк получил в этом году от республики?

— Руководство республики всегда оказывает поддержку и доверие коллективу Государственного цирка Якутии. В этом году мы успешно отработали на открытии и закрытии VIII Спортивных Игр народов Якутии, где я выступил главным режиссером. Гостям и жителям Усть-Алданского улуса представили большую цирковую программу.

На протяжении 17 лет на манеже цирка проходит Елка Главы. Традиционно самые усердные учащиеся республики становятся первыми зрителями новогоднего представления.

Благодаря финансированию от Правительства республики скоро у нас появится новый масштабный цирковой проект. Над спектаклем работает команда под руководством главного режиссера Российской государственной цирковой компании, исполнительного продюсера Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ», заслуженной артистки России Елены Петриковой. В проекте задействованы московский режиссёр-хореограф, известный постановщик цирковых, театральных спектаклей, шоу-программ звезд российской эстрады Наталья Новичкова и композитор, художественный руководитель московской рок-группы «Арктида» Дмитрий Машков.

Мы продолжаем развивать тему Арктики с акцентом на самобытность и колоритную культуру народов Севера. Премьера запланирована на весну 2023 года, пройдет она в Якутске.

— Расскажите подробнее о гастролях артистов цирка Якутии в Минске.

— Цирк Якутии и Белорусский Государственный цирк связывает давняя дружба. Директор Белгосцирка Владимир Шабан в 2017 году приезжал к нам в Якутск на международный цирковой форум. По его приглашению в 2018 годусостоялись первые гастроли нашего цирка в Минске. Тогда этно-шоу «Тепло вечной мерзлоты» приняли очень тепло и с большим интересом.

В сентябре этого года я как почетный гость принимал участие на премьере программы Белорусского государственного цирка и Большого Московского цирка Юрия Никулина «Все будет хорошо!». Там же в Минске прошли переговоры о проекте с цирком Якутии. И вот 17 декабря состоялась премьера совместного шоу под названием «Новогоднее путешествие». По отзывам зрителей артисты цирка Якутии привезли с собой настоящее дыхание Севера, а вместе с ним и праздничное новогоднее настроение. Гастроли продлятся до 15 января. В выездной программе задействовано 24 артиста. С новыми трюками выступают акробаты под руководством заслуженного артиста Якутии Александра Посельского, девушки-каучук под руководством Юлии Протодьяконовой и эквилибристы. Новый номер на взлетающей площадке представляют жонглеры под руководством отличника культуры Якутии Романа Романова.

— Мы знаем, что вы и сами активно участвуете в российских и международных проектах. Где еще побывали в уходящем году?

— В августе посетил Республику Казахстан, город Астана. По приглашению оргкомитета выступил главным режиссером и членом жюри VIII Международного циркового фестиваля «Эхо Азии». В фестивале приняли участие около 50 артистов из России, Франции, Вьетнама, Молдавии, Израиля, Испании, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Среди членов жюри был также директор Центра циркового искусства и цирка Будапешта Питер Фекете и другие коллеги из международного циркового сообщества.

В ноябре в качестве почетного гостя принял участие в Большом Санкт-Петербургском цирке на I Международном фестивале циркового искусства «Без границ».

— Какие у Вас планы на предстоящий 2023 год?

— Весной заканчиваю аспирантуру в Арктическом Государственном институте культуры и искусств. Готовлюсь к защите кандидатской диссертации по теме цирка. С АГИКИ у цирка большие планы о сотрудничестве в направлении креативных индустрий. В будущем многофункциональном культурно-общественном комплексе со свободным пространством для посещения, в так называемом креативном кластере для студентов АГИКИ предусмотрены специальные площадки для практических занятий и реализации совместных проектов.

И конечно же, приглашаю всех детей и родителей на новогодние представления цирка. А 7 января ждем гостей на рождественский юбилейный вечер к 50-летию первого профессионального коллектива артистов «Якутская эстрада-72». В этот вечер для вас прозвучат хиты прошлых лет, народные и популярные песни в исполнении выпускников Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства Владимира Заболоцкого, Аграфены Кузьминой, Евдокии Ларионовой, Елизаветы Романовой, Ксении Абрамовой. Также в концерте примут участие Владимир Татаринов, Александр Бурнашев, Сахая, Владимир Индигирский, Валентина Чиркова, Владимир Еремеев, Ростислав Лебедев – Ростик и Александр Березкин – Сашуля, фокусник-иллюзионист Дмитрий Колосов, Фекла Попова-Колесова и синтез-театр «Ойуун», артисты, балет и оркестр цирка.

Приходите! Всем желаю счастливого праздника, крепкого здоровья и только хорошего настроения. С наступающим Новым Годом!

Беседовала Анастасия РЕБРОВА

Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых