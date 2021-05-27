Итоги фотоконкурса ко Дню библиотек!

Сегодня, 27 мая, в Общероссийский День библиотек, мы – сетевое издание SakhaLife.ru и Национальная библиотека РС(Я) – подводим итоги нашего фотоконкурса «Моя библиотека».

С 10 по 25 мая мы получили огромное количество фотографий со всей республики. Всего у нас было две номинации: «Библиотека, в которую хожу» и «Моя личная библиотека».

Было задание прислать фотографию своей домашней библиотеки или любимой библиотеки, в которую записаны.

Выбрать лучшие снимки было невероятно сложно.

Ведь участники, а их было очень много и все самых разных возрастов (от 3 до 85 лет!), рассказывали в своих заявках о своей любви к книгам.

И все же, у нас есть победители!

Номинация «Библиотека, в которой я хожу»

1 место

На первом месте – Николай Неустроев из села Себян-Кюель, Кобяйский район, с фотографией «Высоко сижу, много узнаю».

Как написал Николай, фотография была сделана в школьной библиотеке Себян-Кюельской НЭСОШ им.П.А. Ламутского.

2 место

Второе место заняла Марина Филиппова из поселка Хандыга Томпонского района.

Марина прислала нам общую фотографию с маленькими читателями в Томпонской межпоселенческой центральной библиотеке.

3 место

На третьем месте – ВВПОД Юнармейский отряд «Единство» МБОУ «Солнечнинская СОШ». Фотография называется «Мы дружны с печатным словом».

Школьники-юнармейцы (всем детям от 14 до 16 лет) много времени проводят в библиотеке-филиале №6 поселка Солнечный. Ребята прислали нам несколько фотографий.

Номинация «Моя личная библиотека»

1 место

Первое место заняла Светлана Слепцова со своей матерью Екатериной Атласовой из села Хонуу Момского района.

Светлана Семеновна работает библиотекарем Момской ЦРБ. Они с матерью прислали в редакцию подробное письмо с большим количеством фотографий.

Как следует из письма, самой ценной книгой Екатерина Алексеевна считает книгу про комсомол – как воспоминание о молодости.

«Мои любимые детские книжки до сих пор хранятся в нашей библиотеке», – пишет Светлана.

Отдельно они с мамой собирают книги о родном улусе.

2 место

На втором месте – Наталья Кравченко из поселка Солнечный Усть-Майского района. Она подошла к делу очень творчески!

Ее фотография с сыновьями «Можем дома книгу взять, посмотреть и почитать» нам очень понравилась!

3 место

«Бронзу» между собой поделили 85-летняя Зоя Васильевна Егорова из села Чаппанда Нюрбинского района и 12-летний Павел Егоров из Якутска.

На снимке Зоя Васильевна держит в руках грамоту победителя конкурса «Читающая семья», а Павел (кроме того, что тоже любит книги и много читает) прислал нам свою заявку самым первым!

Мы поздравляем всех участников! Все участники получат от нас памятные сертификаты.

Победителям будут вручены дипломы и памятные призы – книги Национального издательства «Бичик».

Мы просим победителей подойти на награждение, которое состоится 31 мая, в 17 часов у Дома Печати по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31.