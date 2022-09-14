Центризбирком Якутии представил партиям итоги ЕДГ

Центризбирком республики представил региональным отделениям политических партий итоги Единого дня голосования, сообщает тгк ведомства.

14 сентября Центризбирком республики представил региональным отделениям политических партий итоги Единого дня голосования. С докладом об основных итогах муниципальных выборов 11 сентября 2022 года в Республике Саха (Якутия) выступил председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров.

На приглашение откликнулись представители восьми региональных отделений политических партий. Евгений Федоров рассказал об основных итогах прошедших выборов, подробно остановился на статистике выдвижения и регистрации кандидатов политических партий, избрания кандидатов политических партий на должности глав и депутатов муниципальных образований. Была представлена партийная составляющая всех состоявшихся 11 сентября 484 голосований.

Во время обсуждения доклада и итогов выборов заместитель председателя Центризбиркома Якутии Александр Власов сообщил о решении комиссии создать рабочую группу по организации взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, иными организациями и учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) и работе над проектом положения об экспертно-консультативном совете при Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Представитель ВПП «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия) Александр Силин, руководитель регионального отделения ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ» Василий Николаев, руководитель исполкома регионального отделения ЕДИНАЯ РОССИЯ Руслан Платонов, заместитель координатора ЯРО ЛДПР Семен Стручков в своих выступлениях отметили необходимость таких встреч. Руководитель регионального отделения ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА» Виталий Обедин высказал готовность участвовать в обсуждении и разработке положения об экспертно-консультативном совете при Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). Народный депутат РС(Я), член бюро Якутского рескома КПРФ, второй секретарь Якутского горкома КПРФ Иннокентий Романов задал вопросы о возможности переноса единого дня голосования на другое время, о применении дистанционного электронного голосования, также о многодневном голосовании и получил исчерпывающие ответы на свои вопросы.

В целом, представители политических партий проявили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии, в установлении межпартийных связей, в появлении экспертной площадки для обсуждения общественно значимых вопросов избирательного процесса в выборный и межвыборный периоды.