Спорт
Итоги чемпионата Якутска по спортингу
В стрелковом комплексе «Бэргэн» на минувших выходных провели чемпионат города Якутска по спортингу.
В традиционных соревнованиях приняли участие около 40 стрелков.
Лучших из лучших определяли в категориях «А», «В», «С», ветераны, женщины и в командном зачете. Также по итогам чемпионата стрелки разыграли звание абсолютного победителя.
Среди стрелков категории «А» победу одержал флагман якутского спортинга, чемпион Европы и мира Айаал Макаров, в категории «В» лучшим был признан Альберт Кузьмин, в категории «С» первенствовал Юрий Титович, среди женщин – Нонна Миронова, у ветеранов победу одержал Александр Макаров. Абсолютным же победителем чемпионата стал мастер спорта России Петр Неустроев.
Победители и призеры чемпионата г.Якутска по спортингу:
Категория «А»
- Айаал Макаров – 93 очка
- Николай Кобяков – 90
- Степан Чепалов – 87
Категория «В»
- Альберт Кузьмин – 97
- Иван Ли-Фу-Сай – 83
- Николай Местников – 81
Категория «С»
- Юрий Титович – 73
- Олег Черкашин – 71
- Вадим Аммосов – 70
Командное первенство
- Дьоллоох Дьокуускай (А.Макаров, Е.Иванов, А.Аммосов) – 251
- Эрэл (О.Черкашин, В.Аммосов, Аю.Евдокимов) – 250
- 25 Спортинг (С.Чепалов, Аль.Кузьмин, Анд.Кузьмин) – 237
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