Итоги чемпионата Якутска по спортингу

В стрелковом комплексе «Бэргэн» на минувших выходных провели чемпионат города Якутска по спортингу.

В традиционных соревнованиях приняли участие около 40 стрелков.

Лучших из лучших определяли в категориях «А», «В», «С», ветераны, женщины и в командном зачете. Также по итогам чемпионата стрелки разыграли звание абсолютного победителя.

Среди стрелков категории «А» победу одержал флагман якутского спортинга, чемпион Европы и мира Айаал Макаров, в категории «В» лучшим был признан Альберт Кузьмин, в категории «С» первенствовал Юрий Титович, среди женщин – Нонна Миронова, у ветеранов победу одержал Александр Макаров. Абсолютным же победителем чемпионата стал мастер спорта России Петр Неустроев.

Победители и призеры чемпионата г.Якутска по спортингу:

Категория «А»

Айаал Макаров – 93 очка

Николай Кобяков – 90

Степан Чепалов – 87

Категория «В»

Альберт Кузьмин – 97

Иван Ли-Фу-Сай – 83

Николай Местников – 81

Категория «С»

Юрий Титович – 73

Олег Черкашин – 71

Вадим Аммосов – 70

Командное первенство