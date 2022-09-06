06.09.2022
19:51
409

Спорт

Итоги чемпионата Якутска по спортингу

В стрелковом комплексе «Бэргэн» на минувших выходных провели чемпионат города Якутска по спортингу.

В традиционных соревнованиях приняли участие около 40 стрелков.

Лучших из лучших определяли в категориях «А», «В», «С», ветераны, женщины и в командном зачете. Также по итогам чемпионата стрелки разыграли звание абсолютного победителя.  

Среди стрелков категории «А» победу одержал флагман якутского спортинга, чемпион Европы и мира Айаал Макаров, в категории «В» лучшим был признан Альберт Кузьмин, в категории «С» первенствовал Юрий Титович, среди женщин – Нонна Миронова, у ветеранов победу одержал Александр Макаров. Абсолютным же победителем чемпионата стал мастер спорта России Петр Неустроев.

Победители и призеры чемпионата г.Якутска по спортингу:

Категория «А»

  • Айаал Макаров – 93 очка
  • Николай Кобяков – 90
  • Степан Чепалов – 87

Категория «В»

  • Альберт Кузьмин – 97
  • Иван Ли-Фу-Сай – 83
  • Николай Местников – 81

Категория «С»

  • Юрий Титович – 73
  • Олег Черкашин – 71
  • Вадим Аммосов – 70
31fe22da 71ba 45e8 b223 ae4930b66fef

Командное первенство

  • Дьоллоох Дьокуускай (А.Макаров, Е.Иванов, А.Аммосов) – 251
  • Эрэл (О.Черкашин, В.Аммосов, Аю.Евдокимов) – 250
  • 25 Спортинг (С.Чепалов, Аль.Кузьмин, Анд.Кузьмин) – 237
Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх