Итоги чемпионата Якутии по вольной борьбе памяти Тарского

В выходные 8 и 9 января прошел лично-командный чемпионат республики – 2022 по вольной борьбе. Чемпионат памяти Н.Н. Тарского прошел в Нижнем Бестяхе в новом спортивном комплексе «Парус». Соревнования прошли среди мужчин в 10-ти весовых категориях. По итогам соревнований первое место заняла команда Мегино-Кангаласского улуса. На втором месте – Чурапчинский улус. На третьем месте – Сунтарский улус. Победитель и призеры Чемпионата Якутии по вольной борьбе в весовой категория до 57 кг Лев ПАВЛОВ (Сунтар) Петр КОПЫЛОВ (СВФУ) Айаал БЕЛОЛЮБСКИЙ (Усть-Алданский) Айсиэн ВИНОКУРОВ (Мегино-Кангаласский) Весовая категория до 61 кг: Петр КОНСТАНТИНОВ (СВФУ) Дьулустан ФЕДОТОВ (Верхневилюйский) Артем СЛЕПЦОВ (Мома) Яков ПАВЛОВ (Томпо) Весовая категории до 65 кг: Эдуард ГРИГОРЬЕВ (Чурапча) Семен ВЛАДИМИРОВ (Таатта) Айхаан АНТОНОВ (Ньурба) Ньургун АЛЕКСАНДРОВ (Верхневилюйск) Весовая категория до 70 кг: Айсен ПОТАПОВ (Верхоянск) Константин КАПРЫНОВ (Чурапча) Вальтер ВЛАДИМИРОВ (Горный) Николай СИВЦЕВ (Мегино-Кангаласский) Весовая категория до 74 кг Виктор РАССАДИН (Среднеколымский) Стас СВИНОБОЕВ (Мегино-Кангаласский) Егор ПОНОМАРЕВ (Чурапча) Албан АВВАКУМОВ (СВФУ) Весовая категория до 79 кг Константин ВЛАСОВ (Мегино-Кангаласский) Тимур НИКОЛАЕВ (Верхневилюйский) Весовая категория до 86 кг Герман УСТИНОВ (Нюрбинский) Револий САМСОНОВ (Сунтар) Весовая категория до 92 кг Иннокентий ИННОКЕНТЬЕВ (Верхневилюйский) Игорь СОФРОНЕЕВ (Нам) Александр ХАЛЫЕВ (Таатта) Владимир ДАНИЛОВ (Сунтар) Весовая категория до 97 кг: Ньургун СЕРГИН (Мирный) Никита СОФРОНОВ (Чурапча) Николай НИКОЛАЕВ (Вилюйск) Сергей СЕМЕНОВ (Нам) Весовая категории до 125 кг Никита ХАБАРОВ (СВФУ) Эдуард МАКСИМОВ Леонид ПОПОВ (Таатта) Андрей АРОНОВ (Мирный).

Фото: "Спорт Якутии". Источник: По материалам инстаграм «Спорт Якутии».

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