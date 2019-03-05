Итоги чемпионата Якутии по гиревому спорту

Защищать честь своего улуса приехали все лидеры
В первые дни весны Ытык-Кюель стал местом сбора сильнейших гиревиков из разных уголков нашей республики. 1-3 марта там прошло лично-командное первенство РС(Я) по гиревому спорту памяти Иустина Кулачикова с участием 110 спортсменов из 16 команд.
Забегая вперед, отметим, основными соперниками за командное золото считались только Мегино-Кангаласский, Чурапчинский и Верхневилюйский улусы. У них больше всего представителей, и в итоговом подсчете очков это и сыграло большую роль.
Защищать честь своего улуса приехали все лидеры. Среди мужчин хотелось бы отметить Михаила Саввинова (Верхневилюйский улус) и Руслана Лугинова (Усть-Алданский улус). Спортсмены продемонстрировали отличную технику и великолепную физическую подготовку. В их весовых категориях собралось большое количество мастеров, и победить при такой невероятной конкуренции было вдвойне приятно. Видно, что они целенаправленно тренировались и подошли к старту, будучи на пике формы.
Победители и призеры турнира награждены соответствующими медалями, грамотами, кубками и специальными призами.
Участники и организаторы остались довольны прошедшим мероприятием и поблагодарили местную администрацию, жителей села за гостеприимство, а также Федерацию гиревого спорта РС(Я) за прекрасный праздник для любителей гиревого спорта.
Победители и призеры чемпионата:
Женщины 63 кг
1.Петрова Надежда (В-Вилюйск)
2.Мифтахова Мария (Нерюнгри)
3.Захарова Римма (Томпонский)
Женщины свыше 63 кг
1.Ильина Марина (В-Вилюйск)
2.Юргина Алена (Чурапча)
3.Спиридонова Олимпиада (Жиганский)
Мужчины 63 кг
1.Попов Егор (Чурапча)
2.Окоемов Иннокентий (Нам)
3.Михалев Дмитрий (В-Вилюйск)
Мужчины 68 кг 1.Тимофеев Никандр (В-Вилюйск)
2.Андросов Петр Мегино-Кангаласский улус
3.Белолюбский Станислав (Таттинский)
Мужчины 73 кг.
1.Лугинов Руслан (Усть-Алдан)
2.Оленов Владимир (Горный)
3.Михайлов Антон (Мирный)
Мужчины 85 кг
1.Павлов Эдуард (Вилюйский)
2.Вершинин Николай (Мирный)
3.Романов Артем (М-Кангаласский)
Мужчины свыше 85 кг
1.Саввинов Михаил (В-Вилюйск)
2.Тастыгин Алексей (М-Кангаласский улус)
3.Абрамов Константин (Чурапча)
Ветераны 73 кг
1.Пестряков Виталий (М-Кангаласский улус)
2.Софронов Мичил (В-Вилюйск)
3.Дмитриев Анатолий (Вилюйский)
Ветераны свыше 73 кг
1.Кузьмин Иннокентий (Вилюйск)
2.Михайлов Владимир (Нюрбинский)
3.Адамов Юрий (М-Кангаласский улус)
Командное первенство
1.Верхневилюйский улус
2.Мегино-Кангаласский улус
3.Чурапчинский улус
Сандал НИКАНОРОВ