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5 марта 2019, 19:17
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Итоги чемпионата Якутии по гиревому спорту

Защищать честь своего улуса приехали все лидеры

В первые дни весны Ытык-Кюель стал местом сбора сильнейших гиревиков из разных уголков нашей республики. 1-3 марта там прошло лично-командное первенство РС(Я) по гиревому спорту памяти Иустина Кулачикова с участием 110 спортсменов из 16 команд.

Забегая вперед, отметим, основными соперниками за командное золото считались только Мегино-Кангаласский, Чурапчинский и Верхневилюйский улусы. У них больше всего представителей, и в итоговом подсчете очков это и сыграло большую роль.

Защищать честь своего улуса приехали все лидеры. Среди мужчин хотелось бы отметить Михаила Саввинова (Верхневилюйский улус) и Руслана Лугинова (Усть-Алданский улус). Спортсмены продемонстрировали отличную технику и великолепную физическую подготовку. В их весовых категориях собралось большое количество мастеров, и победить при такой невероятной конкуренции было вдвойне приятно. Видно, что они целенаправленно тренировались и подошли к старту, будучи на пике формы.

Победители и призеры турнира награждены соответствующими медалями, грамотами, кубками и специальными призами.

Участники и организаторы остались довольны прошедшим мероприятием и поблагодарили местную администрацию, жителей села за гостеприимство, а также Федерацию гиревого спорта РС(Я) за прекрасный праздник для любителей гиревого спорта.

Победители и призеры чемпионата:

Женщины 63 кг

1.Петрова Надежда (В-Вилюйск)

2.Мифтахова Мария (Нерюнгри)

3.Захарова Римма (Томпонский)

Женщины свыше 63 кг

1.Ильина Марина (В-Вилюйск)

2.Юргина Алена (Чурапча)

3.Спиридонова Олимпиада (Жиганский)

Мужчины 63 кг

1.Попов Егор (Чурапча)

2.Окоемов Иннокентий (Нам)

3.Михалев Дмитрий (В-Вилюйск)

Мужчины 68 кг                                                                                                                                     1.Тимофеев Никандр (В-Вилюйск)

2.Андросов Петр  Мегино-Кангаласский улус

3.Белолюбский Станислав (Таттинский)

Мужчины 73 кг.

1.Лугинов Руслан (Усть-Алдан)

2.Оленов Владимир (Горный)

3.Михайлов Антон (Мирный)

Мужчины 85 кг 

1.Павлов Эдуард (Вилюйский)

2.Вершинин Николай (Мирный)

3.Романов Артем (М-Кангаласский)

Мужчины свыше 85 кг      

1.Саввинов Михаил (В-Вилюйск)

2.Тастыгин Алексей (М-Кангаласский улус)

3.Абрамов Константин (Чурапча)

Ветераны 73 кг 

1.Пестряков Виталий (М-Кангаласский улус)

2.Софронов Мичил  (В-Вилюйск)

3.Дмитриев Анатолий (Вилюйский)

Ветераны свыше 73 кг   

1.Кузьмин Иннокентий (Вилюйск)

2.Михайлов Владимир (Нюрбинский)

3.Адамов Юрий (М-Кангаласский улус)

Командное первенство   

1.Верхневилюйский улус

2.Мегино-Кангаласский улус

3.Чурапчинский улус

Сандал НИКАНОРОВ

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/9464-bez-syurprizov-itogi-chempionata-yakutii-po-girevomu-sportu
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