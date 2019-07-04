Итальянский цирк «Слоны и тигры» приедет в Якутск!!!

С 20 июля в Бриллиантовом цирке Якутии пройдет новая программа «Слоны и Тигры» всемирно известного Итальянского Цирка. В его составе — артисты из пяти стран и животные с пяти континентов.

Звездные представители старейшей итальянской цирковой династии Тоньи (Тогни), начавшейся 150 лет назад, братья Давио и Коррадо демонстрируют мастерство дрессуры и истинный итальянский темперамент. Давио Тоньи в образе римского гладиатора и в компании пяти грациозных тигриц погружает в атмосферу Древнего Рима времен расцвета Колизея, представляя экзотическое шоу с аллигаторами, удавами и питонами. Симбиоз дрессуры и клоунады Коррадо Тоньи вызывает у зрителей восторг и умиление: трехтонные балерины — слонихи легко кружат в вальсе, держат баланс на передних ногах и бережно качают артиста на хоботах.

Легендарный французский дрессировщик Иван Дефорж выходит на манеж с американским бизоном, зебрами, кенгуру, лошадьми и верблюдами. Удивляет своими исчезновениями и перевоплощениями потомственная иллюзионистка Мария Кох-Кукес. Изящества и эмоциональности номеру представительницы сразу двух российских династий, добавляет шоу-балет. Воздушные гимнасты из Казахстана взлетают под самый купол без страховки: Алия Канахина — на хула-хупах, Андрей Канахин — на «Колесе смелости». Их совместный номер «Ты и я», высоко оцененный на международных конкурсах Франции и Испании, — это синтез акробатики и любви. Румынка Александра Тарус тоже поднимается ввысь, но не на лонже, а на собственной косе. Она уже «на волосок» от Книги рекордов Гинесса, удерживая своей «прической» более 86 килограммов.

Это лишь малая часть удивительных сюрпризов, которые ждут зрителей на шоу мирового уровня «Слоны и Тигры» Итальянского Цирка.

Дата: с 20 июля по 18 августа

Стоимость билетов: от 800 руб. до 2000 руб.

Билеты можно приобрести в кассе цирка или online.

Дети младше 5 лет могут посетить представление БЕСПЛАТНО при следующих условиях:

— при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка (свидетельство о рождении ребенка или запись в паспорте родителя),

— в сопровождении взрослого с билетом,

— с одним взрослым может прийти только один ребенок,

— без предоставления отдельного места.

На детей с 5 лет приобретается полный билет!

Длительность: 2,5 часа, 1 антракт.

Справки по тел.: +7(800) 700-02-71

Телефон кассы цирка: 42-95-68; 735-537

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.

Возраст: 0+