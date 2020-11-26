Итальянский путешественник приехал в Якутию и оказался заложником коронавируса

Лоренцо БАРОНЕ — путешественник-экстремал из Италии пережидает пандемию коронавируса в Покровске Хангаласского района, передает телеканал «Якутия 24».

23-летний мужчина проехал на велосипеде 64 тысячи километров и посетил 43 страны. В начале 2020 года путешественник добрался с Магадана до Оймякона, а затем до Якутска. Когда из-за коронавируса закрыли границы Лоренцо Бароне решил поближе познакомиться с российским севером.

«Когда я ехал с Оймякона в Якутск, узнал от родных, что в Италии довольно-таки серьезные обстоятельства с коронавирусом происходят, и я решил отправиться на озеро Байкал, потому что это была моя мечта», — сказал он.

На Байкале он впервые встретился со своей возлюбленной, якутянкой Айгуль АХМЕНОВОЙ. Вместе они пешком преодолели 120 километров по льду легендарного озера и отправились пережидать пандемию в ее родной город Покровск.

О буднях в Якутии Лоренцо Бароне рассказывает в своих блогах в Инстаграм и Фейсбук. Помимо своих мыслей и наблюдений, он также снимает забавные видео, связанные с суровыми якутскими холодами. Сейчас итальянец планирует добраться до села Юрюнг-Хая Анабарского района.

«Через 20 дней я планирую отправиться с Якутска в Мирный, затем до Юрюнг-Хая, Анабарский район. Все мои приспособления еще с прошлой поездки с Магадана до Якутска, но кое-что я усовершенствовал. Поеду я один, без поддержки, планирую проехать 2 700 километров и добраться до пункта назначения 15 февраля», — добавил путешественник.

После покорения Анабарского района, Лоренцо Бароне возвратится в Покровск. Он надеется, что в 2021 году сможет вернуться в Италию.