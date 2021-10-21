Итальянский агент предложил руководству «Спартака» приобрести якутянина ⚽

По информации Metaratings.ru, итальянский агент Франко Камоцци предлагает руководству «Спартака» приобрести полузащитника «Химок» 18-летнего Артема Соколова.

Полузащитник рассматривается как один из вариантов для усиления атаки. Планируется, что Соколова можно будет использовать в оттяжке в нападении, а также на флангах. Кроме того, по информации Metaratings.ru, Камоцци советует продать Понсе зимой.

Ранее Metaratings.ru сообщал, что Камоцци порекомендовал «Спартаку» купить сразу трех футболистов «Крыльев Советов». Речь идет о левом вингере Антоне Зиньковском, центральном полузащитнике Даниле Пруцеве и правом вингере Романе Ежове. Камоцци настаивает на одновременном переходе всех трех игроков.

Напомним, Артем Соколов начал свой футбольный путь в пригородном поселке Марха (Якутск) в команде «Пульс» под началом тренера Василия Ивочкина. Якутянин был лидером юношеской команды «Чертаново» на протяжении последних лет, выступает в составе юношеской сборной России (U18). Этим летом Соколова приобрел клуб «Химки», выступающий в Российской Премьер-Лиге. Футболист отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне и отметился голевой передачей – передает «Спорт Якутии».