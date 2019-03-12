Итальянец Паоло Вентурини выпустил фильм об экстремальном забеге в Якутии

Спортсмен из Италии Паоло Вентурини выпустил первую часть фильма Monster Frozen, посвященного его забегу на Полюсе Холода. Об этом итальянец сообщил в комментарии News.Ykt.Ru.

В январе этого года итальянец пробежал больше 39 километров от Томтора до Оймякона в 52-градусный мороз. Он преодолел эту дистанцию за три часа 54 минуты. Во время забега Вентурини сопровождала съемочная группа. Операторы вели съемки для проекта Monster Frozen.

Первая часть документального фильма Monster Frozen вышла на прошлой неделе на телеканале Sky Sport. Видео также можно посмотреть на YouTube на итальянском языке. Авторы планируют подготовить субтитры на английском и русском языках.

«На сегодня мы завершили работу над четырьмя частями фильма, — сказал Паоло Вентурини в комментарии News.Ykt.Ru. — На этой неделе выходит вторая часть ленты, на следующей неделе — третья, затем четвертая. К сожалению, фильм только на итальянском языке. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем подготовить субтитры на английском и русском языках. Если все пойдет по плану, в этом году может состояться российская премьера фильма».

В фильме рассказывается о прошлых забегах спортсмена, о том, как появилась идея проекта и как шла подготовка к тяжелому испытанию. Вентурини рассказывает, что приезжал в Якутию в 2018 году, причем два раза. В феврале прошлого года он совершил пробный забег в 40-градусные морозы, чтобы проверить, сможет ли он пробежать 39-километровую дистанцию на Полюсе Холода. Во время второго визита в республику он проложил маршрут своего будущего забега.

В первой части фильма особый упор делается на тренировках итальянского спортсмена. Он готовился к забегу полтора года. Вентурини не только усиленно занимался в тренажерном зале, но также тренировался на холодильном складе. Во время тренировок за его состоянием внимательно следили врачи. Они же сопровождали его и во время забега в Якутии.

В Италии Паоло Вентурини работает полицейским, в свободное время занимается спортом. В его послужном списке — больше 20 ультрамарафонов.