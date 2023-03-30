30.03.2023
15:42
814

Происшествия

Итак, вы украли трусы…

В Жатае раскрыта кража из магазина.

В отделение полиции поселка Жатай обратились работники магазина с сообщением о краже. Из торговой точки пропали товары и деньги с кассы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались двое 18-летних местных жителей. Оба ранее уже попадались в поле зрения полицейских.

Полицейские изъяли у подозреваемых одежду (толстовки, джинсы, носки, трусы), газовые баллончики, складные и охотничьи ножи. Денежные средства в размере 6 тысяч рублей они уже успели потратить на личные нужды.

Выяснилось, злоумышленники проникли в магазин через чёрный вход. Дверь была непрочная, что и позволило подозреваемым легко проникнуть в помещение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх