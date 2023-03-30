Итак, вы украли трусы…

В Жатае раскрыта кража из магазина.

В отделение полиции поселка Жатай обратились работники магазина с сообщением о краже. Из торговой точки пропали товары и деньги с кассы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались двое 18-летних местных жителей. Оба ранее уже попадались в поле зрения полицейских.

Полицейские изъяли у подозреваемых одежду (толстовки, джинсы, носки, трусы), газовые баллончики, складные и охотничьи ножи. Денежные средства в размере 6 тысяч рублей они уже успели потратить на личные нужды.

Выяснилось, злоумышленники проникли в магазин через чёрный вход. Дверь была непрочная, что и позволило подозреваемым легко проникнуть в помещение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».