Итак, она звалась Татьяна…Тайна судна «Якуцкъ»

В Якутск скоро доставят точную копию легендарного судна «Якуцкъ», на котором в 18 веке были впервые исследованы море Лаптевых и дельта реки Лена, сообщает на своей странице в Инстаграм председатель правительства Якутии Андрей ТАРАСЕНКО@av_tarasenko .

Дубель-шлюпку воссоздали по старинным чертежам на судостроительной верфи в Карелии в 2016 году. Корабль использовали для съёмок фильма «Первые» по пьесе «Созвездие Марии» народного писателя Якутии Владимира ФЕДОРОВА. После съёмок фильма корабль должен был отправиться в Якутск в качестве учебного судна. Но по разным причинам не получалось. Последние 5 лет судно находилось на необорудованном причале морского музея «Полярный Одиссей» в Петрозаводске.

С дубель-шлюпкой „Якуцкъ” связана трагическая история подлинной любви. Судно было заложено и спущено на воду в Якутске в мае 1735 года. На нем один из отрядов Великой Северной экспедиции должен был исследовать побережье между Енисеем и Колымой, западнее Лены. Экспедицию возглавил блестящий офицер лейтенант Василий ПРОНЧИЩЕВ. Удивительно, в состав отряда входила женщина! Жена Прончищева — Татьяна — была девушкой передовых взглядов, чему, видимо, способствовало воспитание, отец ее, Федор Кондырев, был сподвижником Петра Первого. Василий и Татьяна в 1733 году сыграли свадьбу и через месяц с небольшим отправились в Сибирь в составе Великой Северной экспедиции. Первая русская женщина-полярница на судне присутствовала неофициально. Нигде в рапортах она не значилась. Даже запись о её смерти в вахтенном журнале шлюпа «Якуцкъ» не упоминает её личного имени.

В конце августа судно дошло до устья реки Оленек, где путешественники остановились на зимовку. Сложной оказалась эта зима, не хватало еды, пришлось есть строганину, с непривычки некоторые члены команды отказывались от сырой рыбы. К весне в отряде появилась цинга. Когда вскрылся лед, судно продолжило плавание. Экспедиция проходила в тяжелейших условиях, мешали туманы, ветры, скопления льдов. Дойдя до широты 77° 29′, мореплаватели приняли решение о возвращении в устье Хатанги на вторую зимовку. Когда судно застряло, на поисков удобной стоянки пошел сам командир. Прончищеву не повезло — он сломал ногу, но смог вернуться на судно, где и потерял сознание. В то же день он умер. Спустя несколько дней „от великой печали”, как написал в письме принявший на себя командование Семен Челюскин, скончалась и Татьяна Прончищева, было ей 23 года. Ее похоронили рядом с мужем в устье реки Оленек.

Лишь летом 1737 года. «Якуцкъ» смог вернуться в Якутск… Усилиями Прончищева, Челюскина и многих других участников отряда на карте России появились очертания неизвестного ранее Таймырского полуострова, один из мысов которого назван именем Татьяны Прончищевой.